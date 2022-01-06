Як приготувати кутю, сочиво або коливо

Вечеря в Святвечір, яка була одночасно і сніданком, і обідом, могла бути скромною і, навпаки, багатою, але в її меню незмінно входила обрядова страва із зернових із медом і маковим молочком, яку в різних місцях називали по-різному: кутею, коливом, ситою або сочивом.

В останній тиждень перед Різдвом піст особливо суворий, а в Святвечір не їдять до появи першої зірки, що сповіщає про народження Месії. На початку на святковий стіл прийнято ставити ритуальну кашу, яку вважають частиною християнської трапези, хоча у неї набагато більш давнє походження. Слово кутя походить від давньогрецького koukia або kukkia, що означало варене зерно, сочиво походить від давньослов'янського "сочитися, сік", а сить від "їжа, харчі", нарешті, саме давня назва — коливо, пов'язане з античним звичаєм поминальних підношень із зерна і фруктів kolibo.

Невипадково ця страва стала невід'ємною частиною обрядів народження і одночасно поминання у різних народів Східної Європи. У давнину люди вірили, що процес появи на світ дитини відкривав невидиму межу між земним і гірським, світом живих і померлих, отже Святвечір був найкращим часом, щоб не тільки вітати новонародженого Месію, а й вшанувати пам'ять предків. Тому всі складники страви символічні подвійно: цілі зерна пшениці або інших злаків означають землю — джерело родючості та відродження або вічне життя мед і макове молоко — земний достаток і солодке життя в слов'янському Вирії, а пізніше християнському раї; горіхи — здоров'я, родзинки — добробут, каша загалом — родючість і продовження роду.

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У різний час і в різних регіонах і країнах кутю готували з жита, ячменю, пшениці, сочевиці, перловки, рису. Крім них, єдиними неодмінними складниками були розведений у воді мед (ще воно значення слова "сита") і мак або макове молоко, але оскільки люди вірили, що чим багатша ритуальна каша, тим врожайнішим і вдалішим буде наступний рік, її доповнювали родзинками, горіхами, сушеними або морозивом фруктами, цукерками, мигдалем, вершками, мармеладом, варенням, цукатами.

Сочиво

1 скл. цільної пшениці без оболонок;

100 г маку;

100 г волоських горіхів;

1-3 ст. л. меду;

цукор за смаком.

Промити і замочити пшеницю з вечора у великій кількості води. Зранку зварити в'язку пшеничну кашу і розтерти мак для макового молочка. Щоб пшениця була м'якою, варять її протягом декількох годин на дуже повільному вогні. Змішати готову кашу, макове молоко, мед і наприкінці додати товчені волоські горіхи. Сочиво має бути рідким, його традиційно подають в глиняних мисках і їдять ложкою.

Коливо

2 скл. ячної крупи;

3 л. води;

1 скл. молока;

6 -7 ст. л. меду;

2-5 ст. л. будь-якого варення;

1 скл. маку.

Промиту ячку відварити на помірному вогні, знімаючи піну. Тільки-но крупа стане слизькою, воду злити, кашу перекласти в інший посуд, додати молоко і варити, помішуючи, до готовності.

Окремо розтерти розпарений мак, змішати його з медом і ячною кашею, і все разом прогріти на мінімальному вогні 5-7 хв, безперервно помішуючи. Вимкнути вогонь, каструлю щільно накрити кришкою і залишити на 10-15 хвилин. Під час подавання на стіл полити коливо варенням. За звичаєм коливо їдять із великої загальної посудини — керамічної миски або макітри.

Кутя в глиняних горщиках

2 скл. пшениці;

1 скл. маку;

цукор, мед — за смаком;

2 ст. л. вишневого варення без кісточок;

1/2 скл. волоських горіхів;

1/2 скл. кишмиша або родзинок.

Замочену з вечора, очищену і перебрану пшеницю добре промити, укласти в глиняні горщики, залити гарячою водою так, щоб вода перевищувала рівень зерна на два пальці і поставити в розпечену духовку. Після закипання води вогонь зменшити до мінімуму і томити 2-3 години поки не стане м'якою.

Запарити мак окропом і залишити на 1-2 години, потім злити воду, розтерти, додати цукор, мед, вишневе варення, подрібнені горіхи і кишмиш або родзинки. Після влити 0,5-1 літр остиглої кип'яченої води.

Дістати з духовки горщики з пшеницею, додати в них солодку масу і поставити в духовку ще на пів години. Подавати до столу просто в горщиках.

Кутя з рису

1 скл. рису;

1 скл. маку;

1/2 скл. мигдалю;

1/2 скл. родзинок;

цукор за смаком.

Приготування рису

Варіант 1

Рис перебрати, ретельно промити в семи водах і покласти в чавунний казанок. Залити водою так, щоб рідина перевищувала рівень рису на одну фалангу середнього пальця (інше перевірене співвідношення рису і води 2 до 3) і довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити каструлю кришкою і варити на сильному вогні 3, на середньому 7 і на найслабшому 2 хвилини. Далі відставити казані з рисом на край плити і дати постояти із закритою кришкою ще 12 хвилин.

Варіант 2

Рис промити, залити водою, довести до кипіння. Відкинути на сито або дрібний друшляк, промити під проточною холодною водою, знову покласти в каструлю і варити до готовності у великій кількості води, після чого відкинути на сито і остудити.

Очищений мигдаль подрібнити і перекласти в посуд, призначений для куті, додати цукор, трохи кип'яченої води, готовий рис, промиті і ошпарені родзинки і перемішати. Окремо подати пісне молоко з маку.

Макове молоко

1-2 скл. маку;

2-4 скл. кип'яченої води;

цукор або мед за смаком.

Мак заливають окропом в пропорції 1 до 1 і і дають йому набрякнути 1-2 години. Потім перекладають потроху в ступку або макітру, ретельно товчуть, поступово додаючи кип'ячену воду. Потім мак відтискають, а в отриману рідину додають мед або цукор.

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З кутею пов'язано ще кілька традицій. Взимку її готують мінімум тричі: "багату" з різними добавками на Святвечір, "щедру" з вершковим маслом на Старий Новий рік і "голодну" тільки з зерна і меду на Хрещення, і всякий раз освячують її в церкві або принаймні збризкують святою водою. Кутю завжди готують із запасом, надлишки призначені для частування рідних і близьких, і для всіх — знайомих і незнайомих, хто живе окремо та зазирне в гості цими днями. Діти неодмінно пригощають кутею хрещених. Макове молоко за звичаєм готує господар, а не господиня будинку і з цією метою перед кожним Різдвом купують нову макітру і макогін — чашу і товкачку для розтирання маку. Кутю прийнято їсти не тільки на початку, але і в кінці трапези, перший раз на честь предків, другий — на славу новонародженого Христа.

Софія Фарах