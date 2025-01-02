Як приготувати лікарську ковбасу: домашній рецепт

Чи знали ви, що лікарську ковбасу можна легко приготувати вдома та це буде повністю натуральний продукт, без ГМО, штучних барвників або консервантів.

Така ковбаска сподобається як дорослим, так і дітям. А головне — це на 100% справжнє м’ясо. Детальним рецептом поділилися на сторінці yummy.lera. Він дозволить створити смачний та корисний продукт прямо на вашій кухні.

Інгредієнти Куряче філе 500 г Курячі гомілки 3 шт. Морква 2 шт. Цибуля 2 шт. Часник 1-2 зубчики Лавровий листок 3 шт. Чорний перець горошком 10 шт. Сіль Буряк 1 шт. Желатин 30 г Бульйон 400 мл

Приготування

У каструлю покладіть куряче філе та гомілки, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, сіль і перець. Залийте інгредієнти водою і доведіть до кипіння. Після закипання зменшіть вогонь до середнього, зніміть піну та варіть протягом 1 години. Готовий бульйон процідіть через сито, щоб отримати чисту рідину. Варений буряк натріть на дрібній тертці. Потім за допомогою марлі чи сита відтисніть сік. Цей сік надасть ковбасі натурального кольору та легкої солодкості. Замочіть желатин у 100 мл теплого бульйону, добре перемішайте та залиште набухати на 15 хвилин. Після цього розтопіть його, підігрівши у мікрохвильовці чи на плиті. Вийміть м’ясо з бульйону, видаліть кісточки та шкіру. Розділіть м’ясо на невеликі шматочки. Перекладіть його в чашу блендера, додайте буряковий сік, розтоплений желатин і 300 мл бульйону. Усе ретельно збийте до однорідної маси. Використовуйте пластикову пляшку, скляну форму чи будь-яку іншу ємність для надання ковбасі форми. Перед тим, як викладати масу, змастіть форму олією, щоб готову ковбасу було легко витягнути. Перелийте масу у форму, накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на 3-5 годин, а краще — на ніч. Коли ковбаса застигне, акуратно вийміть її з форми. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Домашня лікарська ковбаса чудово смакує як самостійна страва чи як додаток до бутербродів та закусок.

Поради:

Для насиченішого смаку додайте до бульйону спеції за своїм смаком: коріандр, мускатний горіх або паприку.

Якщо у вас немає блендера, можна подрібнити м’ясо вручну, але маса вийде менш однорідною.

Використовуйте харчову плівку чи пергамент, щоб накрити форму та ковбаса зберегла гарну текстуру.

Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, що домашня ковбаса може бути не лише смачною, але й корисною. Ваші рідні будуть у захваті від такого частування.

Смачного!

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