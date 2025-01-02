Як приготувати лікарську ковбасу: домашній рецепт

Чи знали ви, що лікарську ковбасу можна легко приготувати вдома та це буде повністю натуральний продукт, без ГМО, штучних барвників або консервантів.
Така ковбаска сподобається як дорослим, так і дітям. А головне — це на 100% справжнє м’ясо. Детальним рецептом поділилися на сторінці yummy.lera. Він дозволить створити смачний та корисний продукт прямо на вашій кухні.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 500 г
- Курячі гомілки
- 3 шт.
- Морква
- 2 шт.
- Цибуля
- 2 шт.
- Часник
- 1-2 зубчики
- Лавровий листок
- 3 шт.
- Чорний перець горошком
- 10 шт.
- Сіль
- Буряк
- 1 шт.
- Желатин
- 30 г
- Бульйон
- 400 мл
Приготування
- У каструлю покладіть куряче філе та гомілки, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, сіль і перець. Залийте інгредієнти водою і доведіть до кипіння.
- Після закипання зменшіть вогонь до середнього, зніміть піну та варіть протягом 1 години. Готовий бульйон процідіть через сито, щоб отримати чисту рідину.
- Варений буряк натріть на дрібній тертці. Потім за допомогою марлі чи сита відтисніть сік. Цей сік надасть ковбасі натурального кольору та легкої солодкості.
- Замочіть желатин у 100 мл теплого бульйону, добре перемішайте та залиште набухати на 15 хвилин. Після цього розтопіть його, підігрівши у мікрохвильовці чи на плиті.
- Вийміть м’ясо з бульйону, видаліть кісточки та шкіру. Розділіть м’ясо на невеликі шматочки. Перекладіть його в чашу блендера, додайте буряковий сік, розтоплений желатин і 300 мл бульйону. Усе ретельно збийте до однорідної маси.
- Використовуйте пластикову пляшку, скляну форму чи будь-яку іншу ємність для надання ковбасі форми. Перед тим, як викладати масу, змастіть форму олією, щоб готову ковбасу було легко витягнути. Перелийте масу у форму, накрийте харчовою плівкою та поставте у холодильник на 3-5 годин, а краще — на ніч.
- Коли ковбаса застигне, акуратно вийміть її з форми. Наріжте порційними шматками та подавайте до столу.
Домашня лікарська ковбаса чудово смакує як самостійна страва чи як додаток до бутербродів та закусок.
Поради:
- Для насиченішого смаку додайте до бульйону спеції за своїм смаком: коріандр, мускатний горіх або паприку.
- Якщо у вас немає блендера, можна подрібнити м’ясо вручну, але маса вийде менш однорідною.
- Використовуйте харчову плівку чи пергамент, щоб накрити форму та ковбаса зберегла гарну текстуру.
Спробуйте цей рецепт і переконайтеся, що домашня ковбаса може бути не лише смачною, але й корисною. Ваші рідні будуть у захваті від такого частування.
Смачного!
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