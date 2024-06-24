Як приготувати ліниві вареники: рецепт від Савви Лібкіна

Якщо ви любите вареники, але дуже не любите їх ліпити, цей швидкий рецепт саме для вас.

Цього разу Савва Лібкін розповів своїм підписникам, як приготувати смачні ліниві варенички, від яких просто неможливо відірватись. Рецепт який він показав, розрахований на 4 порції.

Інгредієнти Сир 350 г Пшеничне борошно 100 г Яєчні жовтки 2 шт. Цукор 1 ст. л Домашнє вершкове масло 40 г Сметана 100 г Сіль

Приготування:

Перетерти свіжий жирний сир через сито;

Розтерти його у мисці із сіллю (до смаку), цукром і яєчними жовтками до однорідної консистенції;

Додати борошно та замісити тісто;

Тісто поділити на 4 частини, кожну розкотити руками;

У вас повинні вийти калачики діаметром 2,5 см і завдовжки 30 см;

Нарізати кожен шматочками по 1,5 см;

Ліниві вареники покласти у підсолений окріп;

Як тільки вони спливуть, вийняти шумівкою, викласти на сковорідку з розтопленим вершковим маслом.

Подавати зі сметаною та пармезаном.

Тепер, ліпити ліниві вареники можна швидко та з задоволенням.

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