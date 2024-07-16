Як приготувати літній салат із запечених перців: рецепт від фудблогерки

Аромат та смак запечених перців пробуджують апетит, а якщо з них ще й приготовлено смачний літній салат, то відмовити собі у такому гастро задоволенні просто неможливо.
Фудблогерка anny cooking показала як приготувати смачний та поживний салат, який ще й може стати фантастичною закускою на хліб.
Інгредієнти
- Перець болгарський
- 3-4 шт
- Часник
- 1 зубчик
- Французька гірчиця
- 1 ч.л
- Фіолетова цибуля
- 1/2
- Олія
- 1 ст.л
- Яблучний оцет
- 1 ст.л
- Сіль
- Петрушка
Приготування:
- Начистити перець та порізати навпіл;
- Викласти на деко і запікати при 200°C близько 30 хвилин;
- Викласти у миску і накрити її плівкою. Дати перцям охолонути та зняти з них шкірку;
- Очищені перці нарізати, додати гірчицю, цибулю, петрушку, часник, олію та оцет;
- Ретельно все перемішати та пересипати у банку;
- Залишити у холодильнику маринуватися на 1 годину.
Поради:
До столу можна подавати із сиром фета.
@anny.cooking Літній салат з запечених перців *їмо і як салат і як закуску Інгредієнти: ~ 3-4 перці(можна й більше) 1 зубчик часнику 1 ч.л. французької гірчиці 1/2 невеликої фіолетової цибулі 1 ст.л. олії 1 ст.л. яблучного оцету сіль, петрушка Приготування на відео. Перці запікаємо при 200 градусах ~ 30 хв. Смачного! #салат #літнійсалат #літнірецепти #рецептиукраїна #дужесмачно #гарнір #закуска #перці ♬ Little Things - Adrian Berenguer
Якщо такий салат приготувати заздалегідь і взяти з собою на шашлики, то він стане надзвичайним доповненням до м’яса з димком.
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