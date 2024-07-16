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Як приготувати літній салат із запечених перців: рецепт від фудблогерки

Як приготувати літній салат із запечених перців: рецепт від фудблогерки

Як приготувати літній салат із запечених перців / Фото: Credits

Аромат та смак запечених перців пробуджують апетит, а якщо з них ще й приготовлено смачний літній салат, то відмовити собі у такому гастро задоволенні просто неможливо.

Фудблогерка anny cooking показала як приготувати смачний та поживний салат, який ще й може стати фантастичною закускою на хліб.

Інгредієнти

Перець болгарський
 3-4 шт
Часник
1 зубчик
Французька гірчиця
1 ч.л
Фіолетова цибуля
1/2
Олія
1 ст.л
Яблучний оцет
1 ст.л
Сіль
Петрушка

Приготування:

  • Начистити перець та порізати навпіл;
  • Викласти на деко і запікати при 200°C близько 30 хвилин;
  • Викласти у миску і накрити її плівкою. Дати перцям охолонути та зняти з них шкірку;
  • Очищені перці нарізати, додати гірчицю, цибулю, петрушку, часник, олію та оцет;
  • Ретельно все перемішати та пересипати у банку;
  • Залишити у холодильнику маринуватися на 1 годину.

Поради:

До столу можна подавати із сиром фета.

@anny.cooking Літній салат з запечених перців *їмо і як салат і як закуску Інгредієнти: ~ 3-4 перці(можна й більше) 1 зубчик часнику 1 ч.л. французької гірчиці 1/2 невеликої фіолетової цибулі 1 ст.л. олії 1 ст.л. яблучного оцету сіль, петрушка Приготування на відео. Перці запікаємо при 200 градусах ~ 30 хв. Смачного! #салат #літнійсалат #літнірецепти #рецептиукраїна #дужесмачно #гарнір #закуска #перці ♬ Little Things - Adrian Berenguer

Якщо такий салат приготувати заздалегідь і взяти з собою на шашлики, то він стане надзвичайним доповненням до м’яса з димком.

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