Як приготувати літній салат із запечених перців: рецепт від фудблогерки

Аромат та смак запечених перців пробуджують апетит, а якщо з них ще й приготовлено смачний літній салат, то відмовити собі у такому гастро задоволенні просто неможливо.

Фудблогерка anny cooking показала як приготувати смачний та поживний салат, який ще й може стати фантастичною закускою на хліб.

Інгредієнти Перець болгарський 3-4 шт Часник 1 зубчик Французька гірчиця 1 ч.л Фіолетова цибуля 1/2 Олія 1 ст.л Яблучний оцет 1 ст.л Сіль Петрушка

Приготування:

Начистити перець та порізати навпіл;

Викласти на деко і запікати при 200°C близько 30 хвилин;

Викласти у миску і накрити її плівкою. Дати перцям охолонути та зняти з них шкірку;

Очищені перці нарізати, додати гірчицю, цибулю, петрушку, часник, олію та оцет;

Ретельно все перемішати та пересипати у банку;

Залишити у холодильнику маринуватися на 1 годину.

Поради:

До столу можна подавати із сиром фета.

Якщо такий салат приготувати заздалегідь і взяти з собою на шашлики, то він стане надзвичайним доповненням до м’яса з димком.

Читайте також: