Як приготувати літню закуску з кабачків: рецепт фудблогерки

Яскрава та вітамінна закуска до вашого літнього столу та шашликів.
Фудблогерка Ольга Рябенко показала, як приготувати смачну та соковиту літню закуску всього з пари інгредієнтів. Страва поєднує в собі свіжі овочі та легку пікантність, яка стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері.
Інгредієнти
- Помідори
- Кабачки
- Цибуля
- Часник
- Соєвий соус
- Сік лимону
- Орегано
- Сіль
- Свіжий базилік
- Олія
- Мед
Приготування:
- Помідори порізати навпіл, кабачки нарізати кільцями, цибулю нарізати напівкільцями;
- Натерти та додати часник, подрібнити базилік та додати решту інгредієнтів;
- Все гарно перемішати та залишити маринуватися близько 2-3 годин.
@olga.riabenko Літня закуска Ділюсь рецептом вітамінної закуски, яка зробить ваше літо яскравим та смачним) Ця страва поєднує в собі свіжі овочі та легку пікантність, яка стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері Вам знадобиться: - Помідори; - Кабачки; - Цибуля; - Часник; - Соєвий соус; - Сік лимону; - Орегано; - Сіль; - Свіжий базилік; - Олія; - Мед. Процес приготування: * Овочі нарізаємо, як на відео. * Натираємо часник, подрібнюємо базилік та додаємо решту інгредієнтів. * Перемішуємо та маринуємо протягом 2-3 годин. Смачного Зберігайте та смакуйте літо на повну ☀️ #кабачки #рецепткабачков ♬ оригінальний звук - Ольга Рябенко | Мастер Шеф
Ви можете подумати, що кабачок буде сирий, проте за цей час він промаринується і матиме надзвичайний смак.
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