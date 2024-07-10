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Як приготувати літню закуску з кабачків: рецепт фудблогерки

Як приготувати літню закуску з кабачків: рецепт фудблогерки

Як приготувати літню закуску з кабачка / Фото: Credits

Яскрава та вітамінна закуска до вашого літнього столу та шашликів.

Фудблогерка Ольга Рябенко показала, як приготувати смачну та соковиту літню закуску всього з пари інгредієнтів. Страва поєднує в собі свіжі овочі та легку пікантність, яка стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері.

Інгредієнти

 Помідори
Кабачки
Цибуля
Часник
Соєвий соус
Сік лимону
Орегано
Сіль
Свіжий базилік
Олія
Мед

Приготування:

  • Помідори порізати навпіл, кабачки нарізати кільцями, цибулю нарізати напівкільцями;
  • Натерти та додати часник, подрібнити базилік та додати решту інгредієнтів;
  • Все гарно перемішати та залишити маринуватися близько 2-3 годин.
@olga.riabenko Літня закуска Ділюсь рецептом вітамінної закуски, яка зробить ваше літо яскравим та смачним) Ця страва поєднує в собі свіжі овочі та легку пікантність, яка стане ідеальним доповненням до будь-якого обіду чи вечері Вам знадобиться: - Помідори; - Кабачки; - Цибуля; - Часник; - Соєвий соус; - Сік лимону; - Орегано; - Сіль; - Свіжий базилік; - Олія; - Мед. Процес приготування: * Овочі нарізаємо, як на відео. * Натираємо часник, подрібнюємо базилік та додаємо решту інгредієнтів. * Перемішуємо та маринуємо протягом 2-3 годин. Смачного Зберігайте та смакуйте літо на повну ☀️ #кабачки #рецепткабачков ♬ оригінальний звук - Ольга Рябенко | Мастер Шеф

Ви можете подумати, що кабачок буде сирий, проте за цей час він промаринується і матиме надзвичайний смак.

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