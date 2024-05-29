Як приготувати макарони з куркою та овочами на сковороді

Якщо потрібно швидко та ситно нагодувати сім'ю, тоді цей рецепт для вас. Особливість приготування страви полягає в тому, що всі інгредієнти готуються на сковороді.
Вам знадобляться куряче філе, макарони та мексиканська суміш. Страва виходить яскравою, апетитною та соковитою.
Інгредієнти
- куряче філе
- 700 г
- макарони
- 300 г
- мексиканська овочева суміш
- 300 г
- вода
- 50 мл
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Куряче філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте довгими смужками.
- На сковороді з олією обсмажте м'ясо на сильному вогні п'ять хвилин, посоліть. Зменшіть вогонь до середнього. Відправте до м'яса мексиканську овочеву суміш та обсмажте ще 5-7 хвилин.
- Додайте макарони, перець, сіль та залийте водою.
- Протушкуйте під закритою кришкою 7-8 хвилин. Зніміть з вогню та дайте настоятися 5-10 хвилин.
Поради:
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
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