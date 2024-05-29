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Як приготувати макарони з куркою та овочами на сковороді

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
114 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
48
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати макарони з куркою та овочами на сковороді

Макарони з куркою та овочами на сковороді / Фото: Credits

Якщо потрібно швидко та ситно нагодувати сім'ю, тоді цей рецепт для вас. Особливість приготування страви полягає в тому, що всі інгредієнти готуються на сковороді.

Вам знадобляться куряче філе, макарони та мексиканська суміш. Страва виходить яскравою, апетитною та соковитою.

Інгредієнти

куряче філе
700 г
макарони
300 г
мексиканська овочева суміш
300 г
вода
50 мл
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Куряче філе промийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте довгими смужками.
  2. На сковороді з олією обсмажте м'ясо на сильному вогні п'ять хвилин, посоліть. Зменшіть вогонь до середнього. Відправте до м'яса мексиканську овочеву суміш та обсмажте ще 5-7 хвилин.
  3. Додайте макарони, перець, сіль та залийте водою.
  4. Протушкуйте під закритою кришкою 7-8 хвилин. Зніміть з вогню та дайте настоятися 5-10 хвилин.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.

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