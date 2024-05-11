Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини: блогерка перевірила популярний рецепт

Виявляється, мариновані огірки можна швидко приготувати у мікрохвильовці без жодних зусиль.
Блогерка Аня Скиба перевірила цікавий рецепт маринування огірків на власному досвіді.
Інгредієнти
- Цукор
- 2 ст.л
- Сіль
- 1 ст.л
- Оцет
- 3 ст.л
- Вода
- 1 склянка
- Змішуємо цукор, сіль, оцет і воду
- Нарізаємо огірки соломкою і додаємо у розсіл
- Тарілку накриваємо плівкою
- Ставимо у мікрохвильовку на 3 хвилини
Поради:
Можна поставити на 5 хвилин, якщо після 3 вони ще не такі, як вам хотілося
@skibaanya
Мариновані огірки за 3 хвилини♬ оригінальний звук - Аня Скиба
Огірки виходять смачні та хрумкі. Це ідеальний рецепт на літо, коли закруток не лишилось, а вам потрібен маринований домашній овоч.
Читайте також: