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Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини: блогерка перевірила популярний рецепт

Час приготування
5 хвилин
Харчова цінність на 100 г
11 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
429
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини: блогерка перевірила популярний рецепт

Огірки мариновані / Фото: Credits

Виявляється, мариновані огірки можна швидко приготувати у мікрохвильовці без жодних зусиль.

Блогерка Аня Скиба перевірила цікавий рецепт маринування огірків на власному досвіді.

Інгредієнти

Цукор
2 ст.л
Сіль
1 ст.л
Оцет
3 ст.л
Вода
1 склянка
  1. Змішуємо цукор, сіль, оцет і воду 
  2. Нарізаємо огірки соломкою і додаємо у розсіл
  3. Тарілку накриваємо плівкою
  4. Ставимо у мікрохвильовку на 3 хвилини

Поради:

Можна поставити на 5 хвилин, якщо після 3 вони ще не такі, як вам хотілося

@skibaanya

Мариновані огірки за 3 хвилини

♬ оригінальний звук - Аня Скиба

Огірки виходять смачні та хрумкі. Це ідеальний рецепт на літо, коли закруток не лишилось, а вам потрібен маринований домашній овоч.

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