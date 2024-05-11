Як приготувати мариновані огірки за 3 хвилини: блогерка перевірила популярний рецепт

Виявляється, мариновані огірки можна швидко приготувати у мікрохвильовці без жодних зусиль.

Блогерка Аня Скиба перевірила цікавий рецепт маринування огірків на власному досвіді.

Інгредієнти Цукор 2 ст.л Сіль 1 ст.л Оцет 3 ст.л Вода 1 склянка

Змішуємо цукор, сіль, оцет і воду Нарізаємо огірки соломкою і додаємо у розсіл Тарілку накриваємо плівкою Ставимо у мікрохвильовку на 3 хвилини

Поради:

Можна поставити на 5 хвилин, якщо після 3 вони ще не такі, як вам хотілося

Огірки виходять смачні та хрумкі. Це ідеальний рецепт на літо, коли закруток не лишилось, а вам потрібен маринований домашній овоч.

Читайте також: