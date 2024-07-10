Як приготувати мариновану цибулю: рецепт від фудблогерки

Маринована цибуля - класичне доповнення до салатів та шашлику, яку легко приготувати у себе на кухні.
Спробуйте замаринувати цибулю за рецептом Буде смачно разом і вона стане родзинкою багатьох ваших страв і смачною закускою. Маринована цибуля – це не лише смачна, але й досить корисна закуска.
Інгредієнти
- Фіолетова цибуля
- 2 шт.
- Кріп
- 1 пучок
- Вода
- 100 мл
- Сіль
- 1 ч. л
- Цукор
- 1,5 ст. л
- Оцет яблучний
- 2 ст. л
- Чорний перець
Приготування:
- Порізати цибулю тонкими кільцями;
- Подрібнити кріп і додати до цибулі;
- Приготувати маринад: у воду висипати сіль, цукор та оцет, за бажанням чорний перець мелений та змішати все до розчинення.
- Залити цибулю;
- Поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
Поради:
Маринад готується на 100 мл води. За потреби кількість всіх інгредієнтів можна подвоїти.
@bude_smachno_razom Маринована цибуля – це не лише смачна, але й досить корисна закуска Використовують як самостійну страву, а ще частіше – як маринують до салатів та шашлику Вам знадобиться • фіолетова цибуля -2 шт • кріп - маленький пучок Маринад • вода -100 мл • сіль -1ч.л • цукор -1,5 ст.л • оцет яблучний -2 ст.л • перець чорний мелений за смаком. Приготування • Порізати цибулю тонкими кільцями. Подрібнити кріп. • З’єднуємо кріп із цибулею. • Готуємо маринад. У воду висипаємо сіль, цукор та оцет,за бажанням чорний перець мелений та змішуємо компоненти до розчинення кристалів. •Залити цибульку. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину. Смачного ✓ Важливо. Маринад готуємо на 100 мл. води. За потреби кількість всіх інгредієнтів можна подвоювати. Зберігайте і смакуйте літо на повну☀️ #цибулямаринована#закуска#маринад#закускадошашлика#рекомендациїукраїна#рекомендаціятікток ♬ оригінальний звук - 1_.m_a_x._1
Використовуйте як самостійну страву, та маринуйте її до салатів та шашлику.
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