Як приготувати майонез на молоці без яєць

Майонез – це один із найпопулярніших соусів для заправки салатів, закускових тортів. Для приготування ніжного та смачного домашнього майонезу вам знадобляться блендер та кілька хвилин.

Перевага його в тому, що він виходить дуже густим, із натуральним смаком, без шкідливих добавок і зберігається в холодильнику до трьох тижнів.

Інгредієнти молоко 150 мл олія (рафінована) 300 мл сік лимона 3 ст. л. гірчиця гостра 1 ч. л. цукор 1 ч. л. сіль 0,5 ч. л.

У склянку для блендера налийте молоко, олію, занурювальний блендер опустіть на дно чаші і збийте на великій швидкості тридцять секунд. Додайте гірчицю, цукор, сік лимонний, сіль і збийте ще близько тридцяти секунд. Викладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та відправте до холодильника.

Поради:

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Молоко використовуйте будь-якої жирності.

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