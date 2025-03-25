Як приготувати майонез на молоці без яєць

Майонез – це один із найпопулярніших соусів для заправки салатів, закускових тортів. Для приготування ніжного та смачного домашнього майонезу вам знадобляться блендер та кілька хвилин.
Перевага його в тому, що він виходить дуже густим, із натуральним смаком, без шкідливих добавок і зберігається в холодильнику до трьох тижнів.
Інгредієнти
- молоко
- 150 мл
- олія (рафінована)
- 300 мл
- сік лимона
- 3 ст. л.
- гірчиця гостра
- 1 ч. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- У склянку для блендера налийте молоко, олію, занурювальний блендер опустіть на дно чаші і збийте на великій швидкості тридцять секунд.
- Додайте гірчицю, цукор, сік лимонний, сіль і збийте ще близько тридцяти секунд.
- Викладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та відправте до холодильника.
Поради:
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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