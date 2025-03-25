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Як приготувати майонез на молоці без яєць

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
571 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
256
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати майонез на молоці без яєць

Майонез на молоці без яєць / Фото: Credits

Майонез – це один із найпопулярніших соусів для заправки салатів, закускових тортів. Для приготування ніжного та смачного домашнього майонезу вам знадобляться блендер та кілька хвилин.

Перевага його в тому, що він виходить дуже густим, із натуральним смаком, без шкідливих добавок і зберігається в холодильнику до трьох тижнів.

Інгредієнти

молоко
150 мл
олія (рафінована)
300 мл
сік лимона
3 ст. л.
гірчиця гостра
1 ч. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
0,5 ч. л.
  1. У склянку для блендера налийте молоко, олію, занурювальний блендер опустіть на дно чаші і збийте на великій швидкості тридцять секунд.
  2. Додайте гірчицю, цукор, сік лимонний, сіль і збийте ще близько тридцяти секунд.
  3. Викладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та відправте до холодильника.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

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