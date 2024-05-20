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Як приготувати молоду картоплю з травами та часником, запечену в духовці

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
143 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати молоду картоплю з травами та часником, запечену в духовці

Молода картопля з травами та часником, запечена в духовці / Фото: Credits

Найсмачніший спосіб приготування молодої картоплі – це запекти її в духовці. Вона чудово поєднується з м'ясом, птицею або рибними стравами. Картопля виходить м'якою, ніжною всередині, з апетитною золотавою скоринкою.

Інгредієнти

картопля молода
500 г
часник
3 зубки
трави італійські
1 ст. л.
паприка мелена солодка
1 ст. л.
олія оливкова
3 ст. л.
кріп
пучок
перець чорний мелений
сіль
  1. Молоду картоплю ретельно промийте в проточній воді та ножем або щіткою зішкребіть шкірку, потім знову промийте.
  2. Часник очистьте та вичавіть через прес.
  3. До миски викладіть часник, італійські трави, паприку, перець, сіль та оливкову олію. Перемішайте і полийте картоплю. Залиште за кімнатної температури на 5-10 хвилин.
  4. Форму для запікання застеліть фольгою, викладіть картоплю. Покладіть до заздалегідь розігрітої до 190 градусів духовки на 35-40 хвилин. Викладіть на блюдо та посипте свіжим кропом.

Поради:

  • Приправи використовуйте на власний смак.

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