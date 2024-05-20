Як приготувати молоду картоплю з травами та часником, запечену в духовці

Найсмачніший спосіб приготування молодої картоплі – це запекти її в духовці. Вона чудово поєднується з м'ясом, птицею або рибними стравами. Картопля виходить м'якою, ніжною всередині, з апетитною золотавою скоринкою.
Інгредієнти
- картопля молода
- 500 г
- часник
- 3 зубки
- трави італійські
- 1 ст. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ст. л.
- олія оливкова
- 3 ст. л.
- кріп
- пучок
- перець чорний мелений
- сіль
- Молоду картоплю ретельно промийте в проточній воді та ножем або щіткою зішкребіть шкірку, потім знову промийте.
- Часник очистьте та вичавіть через прес.
- До миски викладіть часник, італійські трави, паприку, перець, сіль та оливкову олію. Перемішайте і полийте картоплю. Залиште за кімнатної температури на 5-10 хвилин.
- Форму для запікання застеліть фольгою, викладіть картоплю. Покладіть до заздалегідь розігрітої до 190 градусів духовки на 35-40 хвилин. Викладіть на блюдо та посипте свіжим кропом.
Поради:
- Приправи використовуйте на власний смак.
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