Як приготувати намащення з тунця та оливок: оригінальний рецепт

Якщо ви у пошуках чогось смачного, поживного та легкого у приготуванні, спробуйте приготувати оригінальне намащення з тунця та оливок.

Ця закуска стане ідеальним доповненням до сніданку, перекусу чи навіть святкового столу. Рецептом поділилися на сторінці trokhlib_liliya.

Намащення з тунця – це чудовий варіант для тих, хто любить легкі та корисні страви. Тунець багатий на білок і корисні Омега-3 жирні кислоти, а додавання оливок і сиру надає закусці насиченого смаку. Окрім того, для приготування цієї страви не потрібно багато часу — всього кілька хвилин і у вас готова смачна закуска, яку можна подавати на свіжому хлібі, тостах або навіть з овочами.

Інгредієнти Варені яйця 2 шт. Оливки (зелених або чорних — за вашим смаком) 50 г Тунець у власному соку 120–150 г Крем-сир 100 г Твердий сир (або плавлений) 50 г

Приготування

Зваріть яйця, дайте їм охолонути та почистьте. Поріжте яйця та оливки на дрібні шматочки, щоб вони рівномірно змішалися з іншими складниками. Злийте рідину з банки тунця та розімніть виделкою. У глибокій мисці з’єднайте тунець, подрібнені яйця, оливки, крем-сир і натертий твердий сир. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси. За бажанням додайте дрібку солі, перцю чи улюблені спеції. Готове намащення можна подавати на скибочках свіжого чи підсушеного хліба. Чудовим доповненням стануть грінки чи багет.

Порада:

Плавлений сир додасть намащенню ніжнішої текстури, а твердий — насиченого смаку.

Використовуйте намащеня як начинку для рулетів із лаваша чи подавайте з крекерами на фуршетному столі.

Якщо ви готуєте намазку наперед, зберігайте її у герметичному контейнері у холодильнику. Вона залишатиметься свіжою протягом 2–3 днів.

Для смаку додайте дрібно нарізану зелень – петрушку, кріп або базилік.

Кілька крапель лимонного соку підкреслять смак тунця та зроблять страву апетитнішою.

Якщо любите пікантні закуски, додайте дрібку червоного перцю чи кілька крапель соусу табаско.

Намащення з тунця та оливок — простий та смачний спосіб урізноманітнити ваш раціон. Вона готується за лічені хвилини, але за своїм смаком легко може конкурувати з ресторанними стравами. Така закуска стане справжньою знахідкою для зайнятих господинь або тих, хто шукає нові ідеї для легких перекусів.

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