Як приготувати намащення з тунця та оливок: оригінальний рецепт

Якщо ви у пошуках чогось смачного, поживного та легкого у приготуванні, спробуйте приготувати оригінальне намащення з тунця та оливок.
Ця закуска стане ідеальним доповненням до сніданку, перекусу чи навіть святкового столу. Рецептом поділилися на сторінці trokhlib_liliya.
Намащення з тунця – це чудовий варіант для тих, хто любить легкі та корисні страви. Тунець багатий на білок і корисні Омега-3 жирні кислоти, а додавання оливок і сиру надає закусці насиченого смаку. Окрім того, для приготування цієї страви не потрібно багато часу — всього кілька хвилин і у вас готова смачна закуска, яку можна подавати на свіжому хлібі, тостах або навіть з овочами.
Інгредієнти
- Варені яйця
- 2 шт.
- Оливки (зелених або чорних — за вашим смаком)
- 50 г
- Тунець у власному соку
- 120–150 г
- Крем-сир
- 100 г
- Твердий сир (або плавлений)
- 50 г
Приготування
- Зваріть яйця, дайте їм охолонути та почистьте.
- Поріжте яйця та оливки на дрібні шматочки, щоб вони рівномірно змішалися з іншими складниками.
- Злийте рідину з банки тунця та розімніть виделкою.
- У глибокій мисці з’єднайте тунець, подрібнені яйця, оливки, крем-сир і натертий твердий сир. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
- За бажанням додайте дрібку солі, перцю чи улюблені спеції.
- Готове намащення можна подавати на скибочках свіжого чи підсушеного хліба. Чудовим доповненням стануть грінки чи багет.
Порада:
- Плавлений сир додасть намащенню ніжнішої текстури, а твердий — насиченого смаку.
- Використовуйте намащеня як начинку для рулетів із лаваша чи подавайте з крекерами на фуршетному столі.
- Якщо ви готуєте намазку наперед, зберігайте її у герметичному контейнері у холодильнику. Вона залишатиметься свіжою протягом 2–3 днів.
- Для смаку додайте дрібно нарізану зелень – петрушку, кріп або базилік.
- Кілька крапель лимонного соку підкреслять смак тунця та зроблять страву апетитнішою.
- Якщо любите пікантні закуски, додайте дрібку червоного перцю чи кілька крапель соусу табаско.
@trokhlib_liliya Смачна намазка на хліб Інгредієнти: •2 яйця •оливки 50г •тунець у власному соку 1 б. •крем сир 100 г •твердий сир 50 г(можна плавлений) Смачного #намазканахліб #фудблог #рецептиукраїнською ♬ Всі зорі з неба - Volkanov
Намащення з тунця та оливок — простий та смачний спосіб урізноманітнити ваш раціон. Вона готується за лічені хвилини, але за своїм смаком легко може конкурувати з ресторанними стравами. Така закуска стане справжньою знахідкою для зайнятих господинь або тих, хто шукає нові ідеї для легких перекусів.
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