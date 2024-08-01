Як приготувати натуральні морквяні цукерки: рецепт від мами-блогерки

Приготуйте поживні веганські цукерки всього за декілька хвилин і ласуйте ними разом з дітьми.
На сторінці little.vegan.eats розповіли як приготувати смачні та корисні морквяні цукерки, від яких не відмовиться навіть дитина, хоча вони виготовляються з овоча.
Інгредієнти
- Морква (середнього розміру)
- 2 шт.
- Вівсяні пластівці
- 80 г
- Волоські горіхи
- 70 г
- Фініки
- 10 шт.
- Кориця (мелена)
- 1/2 ч. л
- Мускатний горіх (мелений)
- 1/4 ч.л
- Імбир (мелений)
- 1/4 ч.л
- Вода
- Кокосова стружка
Приготування:
- Попередньо замочіть фініки у гарячій воді на 10 хв;
- Додайте всі інгредієнти (крім кокосової стружки) у блендер і перемішайте до однорідності. За необхідності додайте до 4 столових ложок води, щоб краще все змішати.
- Сформуйте кульки та обваляйте їх у кокосі.
- Суміш застигає протягом години.
Поради:
- Волоські горіхи можна замінити іншими, які ви полюбляєте;
- Ви можете додати більше фініків, якщо любите більш солодке, або готуєте для старших дітей;
- Якщо ви хочете яскравішого смаку, можете додати більше спецій;
На початку змішування цукерки будуть м’якими. Якщо суміш надто м’яка, зачекайте 10 хвилин, щоб пластівці ввібрали у себе рідину. Проте важливо, щоб вони не були дуже сухими та твердими, якщо ви готуєте для малюка.
Читайте також:
- Як приготувати смачний шоколадний мус лише з двох інгредієнтів
- Як приготувати корисне "золоте молоко" для вашого здоров’я
- Готуємо з Камалою Гарріс американське печиво "Monster Cookies"