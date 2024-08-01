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Як приготувати натуральні морквяні цукерки: рецепт від мами-блогерки

Як приготувати натуральні морквяні цукерки: рецепт від мами-блогерки

Натуральні цукерки / Фото: Credits

Приготуйте поживні веганські цукерки всього за декілька хвилин і ласуйте ними разом з дітьми.

На сторінці little.vegan.eats розповіли як приготувати смачні та корисні морквяні цукерки, від яких не відмовиться навіть дитина, хоча вони виготовляються з овоча.

Інгредієнти

Морква (середнього розміру)
2 шт.
Вівсяні пластівці
80 г
Волоські горіхи
70 г
Фініки
10 шт.
Кориця (мелена)
1/2 ч. л
Мускатний горіх (мелений)
1/4 ч.л
Імбир (мелений)
1/4 ч.л
Вода
Кокосова стружка

Приготування:

  • Попередньо замочіть фініки у гарячій воді на 10 хв;
  • Додайте всі інгредієнти (крім кокосової стружки) у блендер і перемішайте до однорідності. За необхідності додайте до 4 столових ложок води, щоб краще все змішати.
  • Сформуйте кульки та обваляйте їх у кокосі.
  • Суміш застигає протягом години.

Поради:

  • Волоські горіхи можна замінити іншими, які ви полюбляєте;
  • Ви можете додати більше фініків, якщо любите більш солодке, або готуєте для старших дітей;
  • Якщо ви хочете яскравішого смаку, можете додати більше спецій;

На початку змішування цукерки будуть м’якими. Якщо суміш надто м’яка, зачекайте 10 хвилин, щоб пластівці ввібрали у себе рідину. Проте важливо, щоб вони не були дуже сухими та твердими, якщо ви готуєте для малюка.

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