Як приготувати низькокалорійний тирамісу: секрети дієтолога

Такого смачного та легко тирамісу ви ще точно не куштували, а робити його набагато швидше та простіше за традиційний варіант.

Дієтолог Matt Boxall показав на своїй сторінці як приготувати низькокалорійний тирамісу, який легко дозволять собі всі, хто слідкує за вагою.

Інгредієнти Рисові хлібці 3 шт. Кава Грецький йогурт 300 г Мед Ванільний екстракт

Приготування:

Подрібнити рисові хлібці та висипати половину у форму;

Залити хлібці холодною кавою, перемішати та дати постояти;

В тарілці змішати йогурт, додати трохи меду та ванільного екстракту і все ретельно перемішати;

Потім висипати зверху на хлібці, гарненько все розрівнявши;

Потім насипати ще один шар подрібнених пластівців, залити їх кавою і додати зверху йогурт;

Вкінці зверху притрусити какао.

Погодьтеся, від такого тирамісу складно відмовитись, адже це справжня низькокалорійна смакота.

Читайте також: