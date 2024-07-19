Як приготувати низькокалорійний тирамісу: секрети дієтолога

Такого смачного та легко тирамісу ви ще точно не куштували, а робити його набагато швидше та простіше за традиційний варіант.
Дієтолог Matt Boxall показав на своїй сторінці як приготувати низькокалорійний тирамісу, який легко дозволять собі всі, хто слідкує за вагою.
Інгредієнти
- Рисові хлібці
- 3 шт.
- Кава
- Грецький йогурт
- 300 г
- Мед
- Ванільний екстракт
Приготування:
- Подрібнити рисові хлібці та висипати половину у форму;
- Залити хлібці холодною кавою, перемішати та дати постояти;
- В тарілці змішати йогурт, додати трохи меду та ванільного екстракту і все ретельно перемішати;
- Потім висипати зверху на хлібці, гарненько все розрівнявши;
- Потім насипати ще один шар подрібнених пластівців, залити їх кавою і додати зверху йогурт;
- Вкінці зверху притрусити какао.
Погодьтеся, від такого тирамісу складно відмовитись, адже це справжня низькокалорійна смакота.
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