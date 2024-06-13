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Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном без борошна: рецепт від Савви Лібкіна

Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном без борошна: рецепт від Савви Лібкіна

Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном / Фото: Credits

Смачний та швидкий сніданок з цукіні, а ви отримаєте мінімум калорій та максимум задоволення.

Певно ми не злукавимо, якщо скажемо, що у Савви Лібкіна не буває несмачних рецептів. Тож можна не сумніватись, що його рецепт оладків з цукіні та пармезаном займе своє місце у вашій домашній повареній книзі.

Інгредієнти

Цукіні
Яйця
3 шт.
Пармезан
Сіль
Перець

Приготування:

  • Натерти на велику тертку цукіні;
  • Додати яйця і натертий пармезан;
  • Все гарно перемішати;
  • Додати на смак сіль та перець;
  • Викласти на пательню й обсмажити з двох боків;
  • Перед подачею зверху посипати тертим пармезаном.

Готуйте велику порцію, адже зупинитись їсти таку смакоту дуже тяжко.

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