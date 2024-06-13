Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном без борошна: рецепт від Савви Лібкіна

Смачний та швидкий сніданок з цукіні, а ви отримаєте мінімум калорій та максимум задоволення.
Певно ми не злукавимо, якщо скажемо, що у Савви Лібкіна не буває несмачних рецептів. Тож можна не сумніватись, що його рецепт оладків з цукіні та пармезаном займе своє місце у вашій домашній повареній книзі.
Інгредієнти
- Цукіні
- Яйця
- 3 шт.
- Пармезан
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Натерти на велику тертку цукіні;
- Додати яйця і натертий пармезан;
- Все гарно перемішати;
- Додати на смак сіль та перець;
- Викласти на пательню й обсмажити з двох боків;
- Перед подачею зверху посипати тертим пармезаном.
Готуйте велику порцію, адже зупинитись їсти таку смакоту дуже тяжко.
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