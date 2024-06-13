Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном без борошна: рецепт від Савви Лібкіна

Певно ми не злукавимо, якщо скажемо, що у Савви Лібкіна не буває несмачних рецептів. Тож можна не сумніватись, що його рецепт оладків з цукіні та пармезаном займе своє місце у вашій домашній повареній книзі.

Інгредієнти Цукіні Яйця 3 шт. Пармезан Сіль Перець

Приготування:

Натерти на велику тертку цукіні;

Додати яйця і натертий пармезан;

Все гарно перемішати;

Додати на смак сіль та перець;

Викласти на пательню й обсмажити з двох боків;

Перед подачею зверху посипати тертим пармезаном.

Готуйте велику порцію, адже зупинитись їсти таку смакоту дуже тяжко.

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