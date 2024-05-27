Як приготувати піцу-ріжок: цікавий рецепт з Instagram

Оригінальний порційний рецепт традиційної піци, що ідеально смакуватиме на сніданок, чи коли завітали гості.

На своїй сторінці Instagram Yemek Nerede Yiyelim опублікували цікавий рецепт піци, який можна швидко та легко приготувати для великої родини, чи компанії друзів.

Інгредієнти Тортилья 3 шт Соус для піци Сир болгарський 80 гр Моцарела 80 гр Оливки 6 шт Кукурудза 100 гр

Приготування:

Розріжте листки тортильї навпіл;

Кожну половинку заверніть у форму ріжка, та защепіть зубочисткою, аби він тримав форму;

Поставте ріжки випікати в попередньо розігріту до 180°C піч на 8 хвилин;

Запечені ріжки покладіть в іншу форму для випікання (вона має бути достатньо глибока), щоб було зручно їх наповнювати начинкою;

Намастіть заготовки соусом, додайте болгарський сир і моцарелу, оливки та кукурудзу;

Запікайте ще 10 хвилин, аби сир розплавився.

Поради:

Не витягайте зубочистки з форми до самого подання на стіл;

Начинку можете змінити до смаку та додати ковбасу, чи м'ясо.

Також, цей рецепт чудово підійде до столу дитячого свята, адже малечі буде зручно їсти такі запечені “шматочки” піци.

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