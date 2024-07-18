Як приготувати пиріг із ковбасою та сиром на пательні

Це рецепт пирога, який можна зробити за кілька хвилин і він стане чудовим сніданком для всієї родини.
На сторінці tarifebak показали простий рецепт смачного пирога, який можна приготувати хоч сьогодні, адже всі його інгредієнти можна знайти в холодильнику.
Інгредієнти
- Лаваш (круглий)
- Сир чеддер
- Помідор
- Яйця
- Ковбаса салямі
Приготування:
- У тарілці збийте яйце та вилийте його на попередньо розігріту пательню;
- Зверху покладіть лаваш, потім сир і ковбасу;
- Далі знову лаваш і так продовжуйте шар за шаром, додаючи ще й помідор;
- Наостанок покладіть зверху лаваш і залийте все ще одним збитим яйцем;
- Потім, не розрізаючи пиріг, переверніть його, щоб він підсмажився з іншого боку.
@tarifebak Malzeme Listesi 4 adet Lavaş Kaşar peyniri 1 adet domates 4 adet yumurta Salam. #kahvalti #sahur #viralvideo #ramadan #viraltiktok ♬ Sen trope speed up - Balkan speed songs
Інгредієнти пирога ви можете змінити на власний розсуд, додати соус, наприклад, замінити ковбасу на м’ясо та обрати улюблений сир.
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