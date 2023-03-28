Як приготувати пиріжки з капустою: рецепт ідеального дріжджового тіста на майонезі.

Якщо ви шукаєте ідеальне тісто для пиріжків, спробуйте приготувати його з додаванням майонезу. Випічка виходить ніжною та хрумкою.

До складу тіста входять дріжджі, майонез, вода та борошно. Як начинку ми взяли смажену капусту.

Складники

Для тіста

борошно — 400 г;

вода тепла — 250 мл;

дріжджі свіжі — 15 г;

майонез 67% — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л..;

олія (для смаження).

Для начинки

білокачанна капуста – 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква – 1 шт.;

томатна паста – 1 ст. л.;

сіль;

олія (для смаження).

Приготування

У теплій воді розчиніть дріжджі, додайте цукор, майонез, сіль, просіяне борошно. Перемішайте та замісіть тісто. Якщо тісто прилипає, то руки змащуйте олією. Тісто перекладіть у миску, накрийте кухонним рушником. Поставте у тепле місце. За цей час воно має збільшитись удвічі-тричі.

Приготуйте капустяну начинку: подрібніть цибулю, натріть моркву на середній тертці та обсмажте на невеликій кількості олії п'ять хвилин до м'якості. Додайте нашатковану капусту, томатну пасту, сіль і тушкуйте начинку на повільному вогні 15 хвилин.

Коли тісто готове, розділіть його на 14 рівних шматочків, скочуючи в кульку, потім кожну розкатайте у коржик. Зверху викладіть капустяну начинку і защипніть краї. На розігрітій олії на середньому вогні, викладайте пиріжки швом донизу і обсмажуйте приблизно по дві хвилини з двох боків до золотистого кольору.

Поради

Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.

Готувати пиріжки можна із різною начинкою.

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