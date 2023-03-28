Як приготувати пиріжки з капустою: рецепт ідеального дріжджового тіста на майонезі.

Якщо ви шукаєте ідеальне тісто для пиріжків, спробуйте приготувати його з додаванням майонезу. Випічка виходить ніжною та хрумкою.
До складу тіста входять дріжджі, майонез, вода та борошно. Як начинку ми взяли смажену капусту.
Складники
Для тіста
- борошно — 400 г;
- вода тепла — 250 мл;
- дріжджі свіжі — 15 г;
- майонез 67% — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л..;
- олія (для смаження).
Для начинки
- білокачанна капуста – 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- сіль;
- олія (для смаження).
Приготування
У теплій воді розчиніть дріжджі, додайте цукор, майонез, сіль, просіяне борошно. Перемішайте та замісіть тісто. Якщо тісто прилипає, то руки змащуйте олією. Тісто перекладіть у миску, накрийте кухонним рушником. Поставте у тепле місце. За цей час воно має збільшитись удвічі-тричі.
Приготуйте капустяну начинку: подрібніть цибулю, натріть моркву на середній тертці та обсмажте на невеликій кількості олії п'ять хвилин до м'якості. Додайте нашатковану капусту, томатну пасту, сіль і тушкуйте начинку на повільному вогні 15 хвилин.
Коли тісто готове, розділіть його на 14 рівних шматочків, скочуючи в кульку, потім кожну розкатайте у коржик. Зверху викладіть капустяну начинку і защипніть краї. На розігрітій олії на середньому вогні, викладайте пиріжки швом донизу і обсмажуйте приблизно по дві хвилини з двох боків до золотистого кольору.
Поради
- Готові пиріжки викладіть на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.
- Готувати пиріжки можна із різною начинкою.
Читайте також:
- Тістечка з солодким щавлем: рецепт від Андрія Величко
- Як приготувати французький сендвіч крок-місьє: рецепт від Андрія Величка
- Смачне мастило за 2 хвилини: рецепт від Андрія Величка