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Як приготувати пісний шоколадний пиріг

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
291 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати пісний шоколадний пиріг

Шоколадний пиріг / Фото: Credits

Якщо ви дотримуєтеся посту, але хочеться побалувати себе чимось смачненьким, тоді цей шоколадний пиріг для вас.

Готується без яєць, вершкового масла, виходить недорогим, вологим, з шоколадним смаком та ароматом. Розріжте його на коржі, змастіть улюбленим варенням, залийте зверху глазур'ю і подайте як тортик.

Інгредієнти

борошно пшеничне
350 г
цукор
180 г
какао – порошок
30 г
олія
100 мл
вода
350 мл
оцет 9%
1,5 ст. л.
сода харчова
1,5 ч. л.
ванілін
10 г
сіль
щіпка
олія
  1. У мисці з'єднайте цукор, какао, соду, ванільний цукор, сіль і перемішайте.
  2. Додайте просіяне борошно, перемішуючи, влийте олію, оцет, тонким струмком теплу воду і ще раз перемішайте.
  3. Форму змастіть олією і рівномірно викладіть тісто.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Готовий пиріг дістаньте із форми на решітку та остудіть.

Поради:

  • Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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