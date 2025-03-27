Як приготувати пісний шоколадний пиріг

Якщо ви дотримуєтеся посту, але хочеться побалувати себе чимось смачненьким, тоді цей шоколадний пиріг для вас.
Готується без яєць, вершкового масла, виходить недорогим, вологим, з шоколадним смаком та ароматом. Розріжте його на коржі, змастіть улюбленим варенням, залийте зверху глазур'ю і подайте як тортик.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 350 г
- цукор
- 180 г
- какао – порошок
- 30 г
- олія
- 100 мл
- вода
- 350 мл
- оцет 9%
- 1,5 ст. л.
- сода харчова
- 1,5 ч. л.
- ванілін
- 10 г
- сіль
- щіпка
- олія
- У мисці з'єднайте цукор, какао, соду, ванільний цукор, сіль і перемішайте.
- Додайте просіяне борошно, перемішуючи, влийте олію, оцет, тонким струмком теплу воду і ще раз перемішайте.
- Форму змастіть олією і рівномірно викладіть тісто.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Готовий пиріг дістаньте із форми на решітку та остудіть.
Поради:
- Готовність пирога перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
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