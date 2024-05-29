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Як приготувати полуничний айс лате: цікавий рецепт з Instagram

Як приготувати полуничний айс лате: цікавий рецепт з Instagram

Як приготувати полуничний айс лате / Фото: Credits

Рецепт смачної полуничної кави, як з кав’ярні, можна швидко та легко приготувати вдома.

Майстер цікавих та незвичних кавових рецептів Bruno’s Homecafé записав новий фантастично смачний рецепт полуничного айс лате.

Інгредієнти

Полуниця
Соус мокко
2 ст.л
Лід
Молоко
80 мл
Еспресо
2 порції

Приготування:

  • Додайте в склянку трохи полуниці;
  • Додайте соус мокко;
  • Розітріть все до однорідної маси;
  • Додайте трохи льоду;
  • Влийте молоко;
  • Додайте подвійну порцію еспресо;
  • Додайте холодну молочну пінку.

Поради:

  • За бажанням можна додати 1 ч. ложку цукру або 10 мл будь-якого сиропу;
  • Спінювати молоко для пінки треба протягом 1 хв;
  • За бажанням можна додати трохи збитих вершків зверху;
  • Зверху можна прикрасити зеленим листочком чи верхівкою полуниці.

Поєднання полуниці та кави створюють дивовижний та неповторний смак, а ваш лате заграє новими фарбами.

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