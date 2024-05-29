Як приготувати полуничний айс лате: цікавий рецепт з Instagram

Рецепт смачної полуничної кави, як з кав’ярні, можна швидко та легко приготувати вдома.
Майстер цікавих та незвичних кавових рецептів Bruno’s Homecafé записав новий фантастично смачний рецепт полуничного айс лате.
Інгредієнти
- Полуниця
- Соус мокко
- 2 ст.л
- Лід
- Молоко
- 80 мл
- Еспресо
- 2 порції
Приготування:
- Додайте в склянку трохи полуниці;
- Додайте соус мокко;
- Розітріть все до однорідної маси;
- Додайте трохи льоду;
- Влийте молоко;
- Додайте подвійну порцію еспресо;
- Додайте холодну молочну пінку.
Поради:
- За бажанням можна додати 1 ч. ложку цукру або 10 мл будь-якого сиропу;
- Спінювати молоко для пінки треба протягом 1 хв;
- За бажанням можна додати трохи збитих вершків зверху;
- Зверху можна прикрасити зеленим листочком чи верхівкою полуниці.
Поєднання полуниці та кави створюють дивовижний та неповторний смак, а ваш лате заграє новими фарбами.
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