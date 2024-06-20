Як приготувати полуничну панакоту: смачний рецепт з Instagram

Панакота із полуницею прикрасить будь-який святковий стіл. Вона досить просто готується, але має чудовий, ефектний, яскравий та апетитний вигляд.
Фудблогерка healthy_recipes_ira показала у своєму відео як приготувати дуже ніжну, вершкову, та смачну полуничну панакоту.
Інгредієнти
- Молоко
- 200 мл
- Вершки (33%)
- 300 мл
- Цукрова пудра
- 120 г
- Ванільний цукор
- 10 г
- Желатин
- 15 г
- Полуниця
- 200 г
- Цукор
- 50 г
Приготування;
- Змішати молоко, вершки, цукрову пудру та ванільний цукор і поставити на маленький вогонь, щоб цукор добре розчинився, але не доводити до кипіння;
- Влити желатин попередньо замочений в холодній воді;
- Вилити у форми та поставити в холодильник до повного застигання;
- Коли застигне можна починати готувати другий шар;
- Полуницю збити блендером та додати цукор;
- Поставити на вогонь і довести до кипіння;
- Суміш пропустити через марлю;
- Додати желатин, попередньо замочений у воді;
- Викласти свіжу полуницю і залити полуничним желе!
Її можна приготувати з будь-якими іншими ягодами чи фруктами, а також з какао та шоколадом.
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