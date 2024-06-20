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Як приготувати полуничну панакоту: смачний рецепт з Instagram

Як приготувати полуничну панакоту: смачний рецепт з Instagram

Як приготувати полуничну панакоту / Фото: Credits

Панакота із полуницею прикрасить будь-який святковий стіл. Вона досить просто готується, але має чудовий, ефектний, яскравий та апетитний вигляд.

Фудблогерка healthy_recipes_ira показала у своєму відео як приготувати дуже ніжну, вершкову, та смачну полуничну панакоту.

Інгредієнти

Молоко
200 мл
Вершки (33%)
300 мл
Цукрова пудра
120 г
Ванільний цукор
10 г
Желатин
15 г
Полуниця
200 г
Цукор
50 г

Приготування;

  • Змішати молоко, вершки, цукрову пудру та ванільний цукор і поставити на маленький вогонь, щоб цукор добре розчинився, але не доводити до кипіння;
  • Влити желатин попередньо замочений в холодній воді;
  • Вилити у форми та поставити в холодильник до повного застигання;
  • Коли застигне можна починати готувати другий шар;
  • Полуницю збити блендером та додати цукор;
  • Поставити на вогонь і довести до кипіння;
  • Суміш пропустити через марлю;
  • Додати желатин, попередньо замочений у воді;
  • Викласти свіжу полуницю і залити полуничним желе!

Її можна приготувати з будь-якими іншими ягодами чи фруктами, а також з какао та шоколадом.

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