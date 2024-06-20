Як приготувати полуничну панакоту: смачний рецепт з Instagram

Панакота із полуницею прикрасить будь-який святковий стіл. Вона досить просто готується, але має чудовий, ефектний, яскравий та апетитний вигляд.

Фудблогерка healthy_recipes_ira показала у своєму відео як приготувати дуже ніжну, вершкову, та смачну полуничну панакоту.

Інгредієнти Молоко 200 мл Вершки (33%) 300 мл Цукрова пудра 120 г Ванільний цукор 10 г Желатин 15 г Полуниця 200 г Цукор 50 г

Приготування;

Змішати молоко, вершки, цукрову пудру та ванільний цукор і поставити на маленький вогонь, щоб цукор добре розчинився, але не доводити до кипіння;

Влити желатин попередньо замочений в холодній воді;

Вилити у форми та поставити в холодильник до повного застигання;

Коли застигне можна починати готувати другий шар;

Полуницю збити блендером та додати цукор;

Поставити на вогонь і довести до кипіння;

Суміш пропустити через марлю;

Додати желатин, попередньо замочений у воді;

Викласти свіжу полуницю і залити полуничним желе!

Її можна приготувати з будь-якими іншими ягодами чи фруктами, а також з какао та шоколадом.

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