Як приготувати пряні огірки з йогуртово-сирним кремом

Всього за пару хвилин приготуйте цікаву страву з огірків, що зможе замінити вам салат.
На сторінці KITCHEN WITCHERY показали, як приготувати ароматні та хрумкі вершкові огірки.
Інгредієнти
- Огірки
- 5 шт. (~400 г)
- Сіль
- 1 ст.л
- Пластівці чилі
- 1/2 ч.л
- Базилік
- 1/2 ч.л
- Кунжут
- 1/2 ч.л
- Олія
- 1 ст.л
- Сік половини лимона
- Фета
- 200 г
- Йогурт несолодкий
- 200 г
- Цедра половини лимона
- Кріп
- 3 гілочки
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Огірки нарізати, посолити та залишити на 15 хвилин;
- Потім їх промити та просушити;
- Додати до огірків спеції, олію та лимонний сік;
- Тепер приготуйте йогуртово-сирний крем: фету, йогурт, цедру, кріп і сіль поєднати у блендері та змішати до однорідної консистенції;
- Перекласти крем в глибоку тарілку, зверху викласти пряні огірки та присипати подрібненим кропом, натертим пармезаном, міксом насіння та полити медом.
Виходять дійсно смачні хрумкі огірочки у вершковому кремі.
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