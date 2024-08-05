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Як приготувати пряні огірки з йогуртово-сирним кремом

Як приготувати пряні огірки з йогуртово-сирним кремом

Пряні огірки з йогуртово-сирним кремом / Фото: Credits

Всього за пару хвилин приготуйте цікаву страву з огірків, що зможе замінити вам салат.

На сторінці KITCHEN WITCHERY показали, як приготувати ароматні та хрумкі вершкові огірки.

Інгредієнти

Огірки 
5 шт. (~400 г)
Сіль 
1 ст.л
Пластівці чилі 
1/2 ч.л
Базилік
1/2 ч.л
Кунжут
1/2 ч.л
Олія 
1 ст.л
Сік половини лимона
Фета 
200 г
Йогурт несолодкий 
200 г
Цедра половини лимона
Кріп 
3 гілочки
Сіль
Перець 

Приготування:

  • Огірки нарізати, посолити та залишити на 15 хвилин;
  • Потім їх промити та просушити;
  • Додати до огірків спеції, олію та лимонний сік;
  • Тепер приготуйте йогуртово-сирний крем: фету, йогурт, цедру, кріп і сіль поєднати у блендері та змішати до однорідної консистенції;
  • Перекласти крем в глибоку тарілку, зверху викласти пряні огірки та присипати подрібненим кропом, натертим пармезаном, міксом насіння та полити медом.

Виходять дійсно смачні хрумкі огірочки у вершковому кремі.

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