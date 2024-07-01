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Як приготувати пухкі булочки для бургера: розповідає блогерка

Як приготувати пухкі булочки для бургера: розповідає блогерка

Як приготувати пухкі булочки для бургера / Фото: Credits

Поділимось з вами рецептом, як приготувати смачні та ароматні булочки для бургера у себе на кухні.

Фудблогерка albik.food показала, як самостійно приготувати булочки для домашніх бургерів, які будуть смачніші на магазинні.

Інгредієнти

Вода
200 г
Олія
30 г
Цукор
15 г
Сухі дріжджі
7 г
Просіяне борошно
380-420 г
Сіль

Приготування:

  • Замісіть тісто: до води додайте цукор, дріжджі, олію і ретельно все перемішайте
  • Далі всипте просіяне борошно та сіль;
  • Поставте тісто в тепле місце;
  • Після того, як тісто "відпочило", його треба ще раз трішки замісити;
  • Розкотіть тісто, потім візьміть за один край і складіть його;
  • За допомогою склянки зробіть з тіста кружечки, які будуть нашими булочками;
  • Викладіть тісто на деко та залиште під рушником на 30 хвилин;
  • Змастіть булочки водою і посипте сезамом;
  • В цей час почніть розігрівати духовку;
  • За кілька хвилин, поставте тісто у духовку;
  • Випікайте при 180°C, 15-20 хвилин;
  • Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити з булочки сухою.

Поради:

Замість сухих дріжджів можна використати свіжі, 21 г.

До цих булочок варто додати ще декілька інгредієнтів і у вас будуть готові смачні бургери, крім того, їх можна їсти просто з чаєм, супом або борщем.

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