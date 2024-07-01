Як приготувати пухкі булочки для бургера: розповідає блогерка

Поділимось з вами рецептом, як приготувати смачні та ароматні булочки для бургера у себе на кухні.
Фудблогерка albik.food показала, як самостійно приготувати булочки для домашніх бургерів, які будуть смачніші на магазинні.
Інгредієнти
- Вода
- 200 г
- Олія
- 30 г
- Цукор
- 15 г
- Сухі дріжджі
- 7 г
- Просіяне борошно
- 380-420 г
- Сіль
Приготування:
- Замісіть тісто: до води додайте цукор, дріжджі, олію і ретельно все перемішайте
- Далі всипте просіяне борошно та сіль;
- Поставте тісто в тепле місце;
- Після того, як тісто "відпочило", його треба ще раз трішки замісити;
- Розкотіть тісто, потім візьміть за один край і складіть його;
- За допомогою склянки зробіть з тіста кружечки, які будуть нашими булочками;
- Викладіть тісто на деко та залиште під рушником на 30 хвилин;
- Змастіть булочки водою і посипте сезамом;
- В цей час почніть розігрівати духовку;
- За кілька хвилин, поставте тісто у духовку;
- Випікайте при 180°C, 15-20 хвилин;
- Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити з булочки сухою.
Поради:
Замість сухих дріжджів можна використати свіжі, 21 г.
До цих булочок варто додати ще декілька інгредієнтів і у вас будуть готові смачні бургери, крім того, їх можна їсти просто з чаєм, супом або борщем.
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