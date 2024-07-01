Як приготувати пухкі булочки для бургера: розповідає блогерка

Поділимось з вами рецептом, як приготувати смачні та ароматні булочки для бургера у себе на кухні.

Фудблогерка albik.food показала, як самостійно приготувати булочки для домашніх бургерів, які будуть смачніші на магазинні.

Інгредієнти Вода 200 г Олія 30 г Цукор 15 г Сухі дріжджі 7 г Просіяне борошно 380-420 г Сіль

Приготування:

Замісіть тісто: до води додайте цукор, дріжджі, олію і ретельно все перемішайте

Далі всипте просіяне борошно та сіль;

Поставте тісто в тепле місце;

Після того, як тісто "відпочило", його треба ще раз трішки замісити;

Розкотіть тісто, потім візьміть за один край і складіть його;

За допомогою склянки зробіть з тіста кружечки, які будуть нашими булочками;

Викладіть тісто на деко та залиште під рушником на 30 хвилин;

Змастіть булочки водою і посипте сезамом;

В цей час почніть розігрівати духовку;

За кілька хвилин, поставте тісто у духовку;

Випікайте при 180°C, 15-20 хвилин;

Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити з булочки сухою.

Поради:

Замість сухих дріжджів можна використати свіжі, 21 г.

До цих булочок варто додати ще декілька інгредієнтів і у вас будуть готові смачні бургери, крім того, їх можна їсти просто з чаєм, супом або борщем.

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