Як приготувати рагу з ранніх овочів за рецептом Савви Лібкіна

Якщо ви думаєте, що у рагу немає нічого незвичного, то просто спробуйте приготувати його за цим рецептом.

Фактично всі рецепти Савви Лібкіна приречені на успіх та похвалу читачів і відвідувачів його закладів. Рецепти, які він постить у себе на сторінці максимально прості, легкі у приготуванні та дуже смачні.

Інгредієнти Картопля молода очищена 300 г Морква молода очищена 200 г Зелений горошок очищений 300 г Часник молодий зі стеблом 100 г Цибуля ріпчаста молода 100 г Сметана 50 г Бульйон курячий 300 г Масло вершкове 82% жирності 50 г Олія 50 г

Приготування:

Очищену моркву та молодий часник нарізати кільцями товщиною 2 мм;

Відварити молоду картоплю;

Підсмажити моркву окремо майже до готовності;

У сотейнику трохи прогріти білу частину молодого часнику;

Перекласти в сотейник моркву, картоплю та горошок, дрібно нарізану зелену цибулю та зелену частину часнику;

Влити бульйон та додати вершкове масло, посолити до смаку і тушкувати 20 хв;

Додати трохи сметани та посипати кропом;

Подавати до столу гарячим

Гарантуємо, що ваша родина уподобає цю страву і навіть діти не залишать нічого у тарілці.

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