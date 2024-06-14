Як приготувати рагу з ранніх овочів за рецептом Савви Лібкіна

Якщо ви думаєте, що у рагу немає нічого незвичного, то просто спробуйте приготувати його за цим рецептом.
Фактично всі рецепти Савви Лібкіна приречені на успіх та похвалу читачів і відвідувачів його закладів. Рецепти, які він постить у себе на сторінці максимально прості, легкі у приготуванні та дуже смачні.
Інгредієнти
- Картопля молода очищена
- 300 г
- Морква молода очищена
- 200 г
- Зелений горошок очищений
- 300 г
- Часник молодий зі стеблом
- 100 г
- Цибуля ріпчаста молода
- 100 г
- Сметана
- 50 г
- Бульйон курячий
- 300 г
- Масло вершкове 82% жирності
- 50 г
- Олія
- 50 г
Приготування:
- Очищену моркву та молодий часник нарізати кільцями товщиною 2 мм;
- Відварити молоду картоплю;
- Підсмажити моркву окремо майже до готовності;
- У сотейнику трохи прогріти білу частину молодого часнику;
- Перекласти в сотейник моркву, картоплю та горошок, дрібно нарізану зелену цибулю та зелену частину часнику;
- Влити бульйон та додати вершкове масло, посолити до смаку і тушкувати 20 хв;
- Додати трохи сметани та посипати кропом;
- Подавати до столу гарячим
Гарантуємо, що ваша родина уподобає цю страву і навіть діти не залишать нічого у тарілці.
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