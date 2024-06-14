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Як приготувати рагу з ранніх овочів за рецептом Савви Лібкіна

Як приготувати рагу з ранніх овочів за рецептом Савви Лібкіна

Як приготувати рагу з ранніх овочів / Фото: Credits

Якщо ви думаєте, що у рагу немає нічого незвичного, то просто спробуйте приготувати його за цим рецептом.

Фактично всі рецепти Савви Лібкіна приречені на успіх та похвалу читачів і відвідувачів його закладів. Рецепти, які він постить у себе на сторінці максимально прості, легкі у приготуванні та дуже смачні.

Інгредієнти

Картопля молода очищена
300 г
Морква молода очищена
200 г
Зелений горошок очищений
300 г
Часник молодий зі стеблом
100 г
Цибуля ріпчаста молода
100 г
Сметана
50 г
Бульйон курячий
300 г
Масло вершкове 82% жирності
50 г
Олія
50 г

Приготування:

  • Очищену моркву та молодий часник нарізати кільцями товщиною 2 мм;
  • Відварити молоду картоплю;
  • Підсмажити моркву окремо майже до готовності;
  • У сотейнику трохи прогріти білу частину молодого часнику;
  • Перекласти в сотейник моркву, картоплю та горошок, дрібно нарізану зелену цибулю та зелену частину часнику;
  • Влити бульйон та додати вершкове масло, посолити до смаку і тушкувати 20 хв;
  • Додати трохи сметани та посипати кропом;
  • Подавати до столу гарячим

Гарантуємо, що ваша родина уподобає цю страву і навіть діти не залишать нічого у тарілці.

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