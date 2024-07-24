Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як приготувати равлики з броколі та сиром

Як приготувати равлики з броколі та сиром

Як приготувати равлики з броколі та сиром / Фото: Credits

Фантастично смачний рецепт з броколі, який оцінять навіть діти.

На сторінці NiNe_Healthyfood показали цікавий і смачний рецепт рулетиків з броколі, які сподобаються навіть найвибагливішим фудкритикам.

Інгредієнти

Броколі 
100-150 г
Вершковий сир 
150 г
Сир чедер (тертий)
Листкове тісто 
1 лист

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 200°C і підготуйте деко з пергаментним папером;
  • Відваріть суцвіття броколі до м’якості;
  • Розгорніть листкове тісто та рівномірно розподіліть вершковий сир, покриваючи всі краї тіста;
  • Потім посипте суцвіттям броколі та тертим сиром;
  • Згорніть тісто в ковбаску і гострим ножем наріжте рулет скибочками товщиною 1,5 см;
  • Кожен шматочок викладіть на підготовлене деко;
  • Випікайте у духовці 200°C, 20-25 хвилин поки вони не розбухнуть, не стануть хрусткими та золотистими;
  • Дістаньте з духовки та дайте трохи охолонути перед подаванням.

Насолоджуйтесь!

Зберігайте страву в холодильнику, в герметичному контейнері протягом кількох днів або заморожуйте до 2 місяців.

Читайте також:

Найсмачніша намазка на хліб! Рецепт кабачково-грибної намазки

Найсмачніша намазка на хліб! Рецепт кабачково-грибної намазки

Повʼязані теми:

Наступна публікація