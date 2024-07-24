Як приготувати равлики з броколі та сиром

Фантастично смачний рецепт з броколі, який оцінять навіть діти.
На сторінці NiNe_Healthyfood показали цікавий і смачний рецепт рулетиків з броколі, які сподобаються навіть найвибагливішим фудкритикам.
Інгредієнти
- Броколі
- 100-150 г
- Вершковий сир
- 150 г
- Сир чедер (тертий)
- Листкове тісто
- 1 лист
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200°C і підготуйте деко з пергаментним папером;
- Відваріть суцвіття броколі до м’якості;
- Розгорніть листкове тісто та рівномірно розподіліть вершковий сир, покриваючи всі краї тіста;
- Потім посипте суцвіттям броколі та тертим сиром;
- Згорніть тісто в ковбаску і гострим ножем наріжте рулет скибочками товщиною 1,5 см;
- Кожен шматочок викладіть на підготовлене деко;
- Випікайте у духовці 200°C, 20-25 хвилин поки вони не розбухнуть, не стануть хрусткими та золотистими;
- Дістаньте з духовки та дайте трохи охолонути перед подаванням.
Насолоджуйтесь!
Зберігайте страву в холодильнику, в герметичному контейнері протягом кількох днів або заморожуйте до 2 місяців.
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