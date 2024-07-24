Як приготувати равлики з броколі та сиром

Фантастично смачний рецепт з броколі, який оцінять навіть діти.

На сторінці NiNe_Healthyfood показали цікавий і смачний рецепт рулетиків з броколі, які сподобаються навіть найвибагливішим фудкритикам.

Інгредієнти Броколі 100-150 г Вершковий сир 150 г Сир чедер (тертий) Листкове тісто 1 лист

Приготування:

Розігрійте духовку до 200°C і підготуйте деко з пергаментним папером;

Відваріть суцвіття броколі до м’якості;

Розгорніть листкове тісто та рівномірно розподіліть вершковий сир, покриваючи всі краї тіста;

Потім посипте суцвіттям броколі та тертим сиром;

Згорніть тісто в ковбаску і гострим ножем наріжте рулет скибочками товщиною 1,5 см;

Кожен шматочок викладіть на підготовлене деко;

Випікайте у духовці 200°C, 20-25 хвилин поки вони не розбухнуть, не стануть хрусткими та золотистими;

Дістаньте з духовки та дайте трохи охолонути перед подаванням.

Насолоджуйтесь!

Зберігайте страву в холодильнику, в герметичному контейнері протягом кількох днів або заморожуйте до 2 місяців.

Читайте також: