Як приготувати рибу та хрумку картоплю без олії: оригінальний рецепт Fish`n`chips від Савви Лібкіна

Fish and Chips — це справжній гастрономічний символ, який знають у всьому світі. Але як щодо того, щоб приготувати цю класику за рецептом відомого ресторатора?

Український ресторатор Савва Лібкін показав свою версію, яка вражає простотою та елегантністю. Його підхід до Fish and Chips — це гармонія смаку без жодної краплі олії для приготування.

Інгредієнти

Дрібна картопля (кількість на ваш смак)

Жирна свіжа риба

Інгредієнти для соусу

Петрушка 50 г

Оливкова олія 50 г

Часник 1 зубчик

Червоний чилі 10 г

Сіль

Приготування

Розпочніть з підготовки картоплі. Відваріть її протягом 20 хвилин у злегка підсоленій воді до стану, коли вона стане м’якою, але ще тримає форму. Після цього розріжте кожну бульбу навпіл і викладіть на деко зрізом догори. Накривати картоплю пергаментом не потрібно — це забезпечить апетитну хрумку скоринку під час запікання. Важливий момент: картоплю краще присолювати вже у готовому вигляді, безпосередньо перед подаванням. Ретельно очистьте рибу: вийміть нутрощі та зніміть шкіру. Потім загорніть рибу у пергаментний папір, щоб вона залишалася соковитою та ніжною. Не додавайте сіль або перець до риби — Савва Лібкін пропонує насолоджуватися її природним смаком. Викладіть картоплю та загорнуту у пергамент рибу на одне деко. Запікайте обидва компоненти у попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом приблизно 20 хвилин. Під час приготування картопля набуде апетитного золотистого кольору, а риба залишиться соковитою та ароматною.

Соус від Савви Лібкіна

Цей соус додає страві особливого шарму.

Промийте та висушіть зелень петрушки. Викладіть її в чашу блендера. Додайте зубчик часнику та чилі. Перець надасть соусу легкої пікантності, але не зробить його надто гострим. Присоліть і влийте оливкову олію. Збивайте інгредієнти у блендері до однорідної консистенції, доки соус не набуде яскраво-зеленого кольору та ніжної текстури.

Подавання

Савва Лібкін рекомендує подавати Fish and Chips просто на пергаменті — перекладіть усе з дека на тарілку, як це роблять у традиційних британських пабах. Такий спосіб подавання додає страві автентичності та створює атмосферу домашнього затишку.

Не забудьте про соус, полийте ним рибу та картоплю безпосередньо перед тим, як подавати страву на стіл.

♬ оригинальный звук - libkinsavva @libkinsavva Моя версія страви Fish and chips Тільки риба та картопля. І ніякої олії для приготування. Для початку відварюю дрібну картоплю хвилин 20. Потім розрізаю кожну бульбу на половинки і кладу на деко. Рибу, в даному випадку морську мову, але можна будь-яку свіжу жирну рибу. Варто вийняти нутрощі і зняти шкуру, потім загорнути в пергаментний лист. Запікати разом приблизно 20 хвилин. Картоплю не накривати пергаментом. Картоплю краще присолити у готовому вигляді. До риби НЕ додаємо сіль та перець. Мій улюблений соус для цієї страви готується з оливкової олії, петрушки, часнику та чилі. Зелень петрушки промити та висушити від води. Покласти у блендер. Додати зубчик часнику та скибочку червоного чилі. Присолити та влити трохи оливкової олії. Перебити блендером до однорідного консистенції зеленого соусу. На 50 г зелені петрушки-50 г оливкової олії. Один зубчик часнику та 10 грамів перцю чилі без кісточок. Сіль Подавати краще страву прямо на пергаменті, переклавши з листа в тарілку. Як це подають в Британії. #компот @Kompot #фишендчипс

Цей варіант Fish and Chips — ідеальне поєднання простоти та вишуканості. Завдяки використанню натуральних інгредієнтів і мінімальної кількості жиру, страва виходить легкою, корисною та надзвичайно смачною.

Спробуйте цей рецепт і ви переконаєтеся, що гастрономічні експерименти можуть бути простими, але незмінно захопливими.

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