Як приготувати рисову піцу: поради фудблогера

Така піца ідеально підійде тим, хто не хоче вживати борошно або не може їсти глютен.
На сторінці Julia | recetas consejos вийшло нове відео з цікавим і простим рецептом безглютенової піци, що на смак жодним чином не поступається звичній нам борошняній.
Інгредієнти
- Варений рис
- 400 г
- Яйця
- 3 шт.
- Вода
- 50 мл
- Твердий сир
- 50 г
- Сіль
- Чорний перець
- Куряча грудка
- 1 шт.
- Цибуля
- Зелена цибуля
- Томатне пюре
- Сир моцарела
- 150 г
Приготування:
- У блендер всипте попередньо відварений рис, додайте яйця, воду та твердий сир;
- Перебийте все до однорідної маси;
- Викладіть масу на форму, попередньо змащену маслом;
- Поставте в духовку на 200 °C, на 20 хв;
- Наріжте курячу грудку і підсмажте на пательні з цибулею;
- Додайте до курки томатне пюре, протушкуйте все 5 хв;
- З духовки дістаньте запечену рисову основу, зверху висипте курку в томаті та посипте тертою моцарелою;
- Поставте у духовку, поки не розплавиться сир;
- Зверху можете посипати зеленою цибулькою.
Поради:
Кількість яєць залежить від розміру — спробуйте спочатку 3 шт. і за необхідності додайте ще одне.
Таку піцу можна приготувати дуже швидко та легко, а томатна курочка залишить незабутній смак і вам захочеться приготувати її ще не один раз.
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