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Як приготувати рисову піцу: поради фудблогера

Як приготувати рисову піцу: поради фудблогера

Як приготувати рисову піцу / Фото: Credits

Така піца ідеально підійде тим, хто не хоче вживати борошно або не може їсти глютен.

На сторінці Julia | recetas consejos вийшло нове відео з цікавим і простим рецептом безглютенової піци, що на смак жодним чином не поступається звичній нам борошняній.

Інгредієнти

Варений рис
400 г
Яйця
3 шт.
Вода
50 мл
Твердий сир
50 г
Сіль
Чорний перець
Куряча грудка
1 шт.
Цибуля
Зелена цибуля
Томатне пюре
Сир моцарела
150 г

Приготування:

  • У блендер всипте попередньо відварений рис, додайте яйця, воду та твердий сир;
  • Перебийте все до однорідної маси;
  • Викладіть масу на форму, попередньо змащену маслом;
  • Поставте в духовку на 200 °C, на 20 хв;
  • Наріжте курячу грудку і підсмажте на пательні з цибулею;
  • Додайте до курки томатне пюре, протушкуйте все 5 хв;
  • З духовки дістаньте запечену рисову основу, зверху висипте курку в томаті та посипте тертою моцарелою;
  • Поставте у духовку, поки не розплавиться сир;
  • Зверху можете посипати зеленою цибулькою.

Поради:

Кількість яєць залежить від розміру — спробуйте спочатку 3 шт. і за необхідності додайте ще одне.

Таку піцу можна приготувати дуже швидко та легко, а томатна курочка залишить незабутній смак і вам захочеться приготувати її ще не один раз.

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