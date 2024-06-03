Як приготувати рисову піцу: поради фудблогера

Така піца ідеально підійде тим, хто не хоче вживати борошно або не може їсти глютен.

На сторінці Julia | recetas consejos вийшло нове відео з цікавим і простим рецептом безглютенової піци, що на смак жодним чином не поступається звичній нам борошняній.

Інгредієнти Варений рис 400 г Яйця 3 шт. Вода 50 мл Твердий сир 50 г Сіль Чорний перець Куряча грудка 1 шт. Цибуля Зелена цибуля Томатне пюре Сир моцарела 150 г

Приготування:

У блендер всипте попередньо відварений рис, додайте яйця, воду та твердий сир;

Перебийте все до однорідної маси;

Викладіть масу на форму, попередньо змащену маслом;

Поставте в духовку на 200 °C, на 20 хв;

Наріжте курячу грудку і підсмажте на пательні з цибулею;

Додайте до курки томатне пюре, протушкуйте все 5 хв;

З духовки дістаньте запечену рисову основу, зверху висипте курку в томаті та посипте тертою моцарелою;

Поставте у духовку, поки не розплавиться сир;

Зверху можете посипати зеленою цибулькою.

Поради:

Кількість яєць залежить від розміру — спробуйте спочатку 3 шт. і за необхідності додайте ще одне.

Таку піцу можна приготувати дуже швидко та легко, а томатна курочка залишить незабутній смак і вам захочеться приготувати її ще не один раз.

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