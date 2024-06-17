Як приготувати рол із лаваша з курячим філе, ананасом, сиром та салатом "Айсберг"

Для легкого перекушування або сніданку приготуйте корисний, ситний та швидкий у приготуванні рол.

Великою перевагою цієї страви є те, що можна приготувати заздалегідь продукти. Відварити м'ясо та яйця, а потім зібрати роли та обсмажити їх на грилі.

Інгредієнти лаваш круглий 3 шт. яйця 3 шт. куряче філе 200 г сир твердий 150 г консервований ананас 3 кільця салат "Айсберг" кілька листочків натуральний йогурт сіль перець чорний мелений

Куряче філе помийте. Відваріть від моменту закипання 20 хвилин. Посоліть і злийте бульйон. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку. Консервований ананас та куряче філе наріжте на дрібні кубики. Салат промийте під проточною водою та наріжте на квадратики. Твердий сир натріть на дрібну тертку. Усі інгредієнти розділіть на три частини, щоб вистачило на три роли. На круглий лаваш на середину викладіть салат, полийте трохи йогуртом, потім сир, ананас, куряче філе, яйця, поперчіть. Акуратно закрутіть у конвертик та обсмажте на грилі.

Поради:

Якщо у вас немає сковороди гриль, обсмажте на звичайній сковороді, без олії.

Читайте також: