Як приготувати рол із лаваша з курячим філе, ананасом, сиром та салатом "Айсберг"

Для легкого перекушування або сніданку приготуйте корисний, ситний та швидкий у приготуванні рол.
Великою перевагою цієї страви є те, що можна приготувати заздалегідь продукти. Відварити м'ясо та яйця, а потім зібрати роли та обсмажити їх на грилі.
Інгредієнти
- лаваш круглий
- 3 шт.
- яйця
- 3 шт.
- куряче філе
- 200 г
- сир твердий
- 150 г
- консервований ананас
- 3 кільця
- салат "Айсберг"
- кілька листочків
- натуральний йогурт
- сіль
- перець чорний мелений
- Куряче філе помийте. Відваріть від моменту закипання 20 хвилин. Посоліть і злийте бульйон.
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.
- Консервований ананас та куряче філе наріжте на дрібні кубики.
- Салат промийте під проточною водою та наріжте на квадратики.
- Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- Усі інгредієнти розділіть на три частини, щоб вистачило на три роли.
- На круглий лаваш на середину викладіть салат, полийте трохи йогуртом, потім сир, ананас, куряче філе, яйця, поперчіть. Акуратно закрутіть у конвертик та обсмажте на грилі.
Поради:
Якщо у вас немає сковороди гриль, обсмажте на звичайній сковороді, без олії.
Читайте також:
- Як приготувати оладки з цукіні та пармезаном без борошна: рецепт від Сави Лібкіна
- Як приготувати смачні українські драники: рецепт від Сави Лібкіна
- Як приготувати домашню приправу до салатів, супів та м'яса: розповідає фудблогерка