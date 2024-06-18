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Як приготувати рослинне молоко з горіхів: рецепт від фудблогерки

Як приготувати рослинне молоко з горіхів: рецепт від фудблогерки

Як приготувати рослинне молоко з горіхів / Фото: Credits

Таке веганське молоко легко зробити вдома та воно гарно смакуватиме до кави, а також підійде тим, хто не переносить лактозу.

Фудблогерка kristina_buleziuk поділилась зі своїми читачами простим та цікавим рецептом рослинного молока, яке швидко та просто приготувати вдома, а смакувати воно буде краще за магазинне.

Інгредієнти

Горіхи (необсмажені)
1 склянка
Вода
4 склянки

Приготування:

  • Горіхи замочити на 8 годин (для волоських горіхів і кеш’ю можна менше часу – 4 години, а для мигдалю від 8 до 12 годин);
  • Воду після замочування злити;
  • Покласти горіхи в блендер і залити водою;
  • Гарно все подрібнити;
  • Рідина має набути світлого кольору;
  • Процідити напій через марлю від залишків горіхів;
  • Термін зберігання такого молока 4-7 днів.

Поради:

  • Рецепт рослинного молока універсальний для всіх видів горіхів та насіння;
  • Для більш насиченого смаку та аромату пропорція може бути 1:3 відповідно;
  • Найсмачніше горіхове молоко виходить з лісового та волоських горіхів.
  • За бажанням в молоко можна додати кілька фініків (подрібнювати разом з горіхами) або трішки меду, щоб воно отримало солодкуватий присмак.

Переваги рослинного молока (за словами авторки):

  • Не містить холестерину;
  • Містить вітаміни групи B, які корисні для нервової системи та обміну речовин;
  • Містить магній, важливий для нервової системи та м’язів, боротьби зі стресами;
  • Містить рослинне залізо;
  • Містить фосфор, важливий для кісток та зубів.

Домашнє рослинне молоко дуже корисне і дешевше за магазинне.

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