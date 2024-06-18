Як приготувати рослинне молоко з горіхів: рецепт від фудблогерки

Таке веганське молоко легко зробити вдома та воно гарно смакуватиме до кави, а також підійде тим, хто не переносить лактозу.
Фудблогерка kristina_buleziuk поділилась зі своїми читачами простим та цікавим рецептом рослинного молока, яке швидко та просто приготувати вдома, а смакувати воно буде краще за магазинне.
Інгредієнти
- Горіхи (необсмажені)
- 1 склянка
- Вода
- 4 склянки
Приготування:
- Горіхи замочити на 8 годин (для волоських горіхів і кеш’ю можна менше часу – 4 години, а для мигдалю від 8 до 12 годин);
- Воду після замочування злити;
- Покласти горіхи в блендер і залити водою;
- Гарно все подрібнити;
- Рідина має набути світлого кольору;
- Процідити напій через марлю від залишків горіхів;
- Термін зберігання такого молока 4-7 днів.
Поради:
- Рецепт рослинного молока універсальний для всіх видів горіхів та насіння;
- Для більш насиченого смаку та аромату пропорція може бути 1:3 відповідно;
- Найсмачніше горіхове молоко виходить з лісового та волоських горіхів.
- За бажанням в молоко можна додати кілька фініків (подрібнювати разом з горіхами) або трішки меду, щоб воно отримало солодкуватий присмак.
Переваги рослинного молока (за словами авторки):
- Не містить холестерину;
- Містить вітаміни групи B, які корисні для нервової системи та обміну речовин;
- Містить магній, важливий для нервової системи та м’язів, боротьби зі стресами;
- Містить рослинне залізо;
- Містить фосфор, важливий для кісток та зубів.
Домашнє рослинне молоко дуже корисне і дешевше за магазинне.
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