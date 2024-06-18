Як приготувати рослинне молоко з горіхів: рецепт від фудблогерки

Таке веганське молоко легко зробити вдома та воно гарно смакуватиме до кави, а також підійде тим, хто не переносить лактозу.

Фудблогерка kristina_buleziuk поділилась зі своїми читачами простим та цікавим рецептом рослинного молока, яке швидко та просто приготувати вдома, а смакувати воно буде краще за магазинне.

Інгредієнти Горіхи (необсмажені) 1 склянка Вода 4 склянки

Приготування:

Горіхи замочити на 8 годин (для волоських горіхів і кеш’ю можна менше часу – 4 години, а для мигдалю від 8 до 12 годин);

Воду після замочування злити;

Покласти горіхи в блендер і залити водою;

Гарно все подрібнити;

Рідина має набути світлого кольору;

Процідити напій через марлю від залишків горіхів;

Термін зберігання такого молока 4-7 днів.

Поради:

Рецепт рослинного молока універсальний для всіх видів горіхів та насіння;

Для більш насиченого смаку та аромату пропорція може бути 1:3 відповідно;

Найсмачніше горіхове молоко виходить з лісового та волоських горіхів.

За бажанням в молоко можна додати кілька фініків (подрібнювати разом з горіхами) або трішки меду, щоб воно отримало солодкуватий присмак.

Переваги рослинного молока (за словами авторки):

Не містить холестерину;

Містить вітаміни групи B, які корисні для нервової системи та обміну речовин;

Містить магній, важливий для нервової системи та м’язів, боротьби зі стресами;

Містить рослинне залізо;

Містить фосфор, важливий для кісток та зубів.

Домашнє рослинне молоко дуже корисне і дешевше за магазинне.

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