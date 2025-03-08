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Як приготувати рулет із яйцем в духовці

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
218 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати рулет із яйцем в духовці

М'ясний рулет із яйцем / Фото: www.credits

М'ясний рулет із фаршу з цілим яйцем у середині, запечений у духовці має дуже красивий вигляд у розрізі і чудово прикрасить ваш святковий стіл.

Готується дуже легко, а знадобиться лише чотири інгредієнти: фарш, яйця, цибуля та спеції.

Інгредієнти

фарш свинячий
250 г
фарш курячий
250 г
яйця курячі
4 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
паприка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Три яйця відваріть круто від моменту закипання вісім хвилин. Остудіть та очистіть.
  2. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
  3. У миску викладіть свинячий і курячий фарш, додайте одне яйце, цибулю, паприку, перець мелений чорний, сіль, перемішайте і відбийте об дно миски.
  4. Розподіліть фарш на фользі, завтовшки близько одного сантиметра. На середину викладіть яйця та за допомогою фольги заверніть рулетом. Викладіть у форму для запікання.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин, потім відкрийте фольгу і відправте в духовку ще на 10 хвилин до золотистого кольору. Дайте рулету повністю охолонути у фользі, а потім наріжте.

Поради:

  • Щоб яйця були ближчими одне до одного, зріжте білки по краях.

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