Як приготувати рулет із яйцем в духовці

М'ясний рулет із фаршу з цілим яйцем у середині, запечений у духовці має дуже красивий вигляд у розрізі і чудово прикрасить ваш святковий стіл.
Готується дуже легко, а знадобиться лише чотири інгредієнти: фарш, яйця, цибуля та спеції.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 250 г
- фарш курячий
- 250 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Три яйця відваріть круто від моменту закипання вісім хвилин. Остудіть та очистіть.
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
- У миску викладіть свинячий і курячий фарш, додайте одне яйце, цибулю, паприку, перець мелений чорний, сіль, перемішайте і відбийте об дно миски.
- Розподіліть фарш на фользі, завтовшки близько одного сантиметра. На середину викладіть яйця та за допомогою фольги заверніть рулетом. Викладіть у форму для запікання.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30 хвилин, потім відкрийте фольгу і відправте в духовку ще на 10 хвилин до золотистого кольору. Дайте рулету повністю охолонути у фользі, а потім наріжте.
Поради:
- Щоб яйця були ближчими одне до одного, зріжте білки по краях.
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