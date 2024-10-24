Як приготувати салат із баклажанів із помідорами та сиром

Салат із баклажанів із помідорами та сиром – це самостійна страва або доповнення до будь-якого м'яса.
Баклажани обсмажте у фритюрі, завдяки чому овочі виходять хрусткими зовні та м'якими всередині. Ця страва виходить пікантною та красивою.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- помідори
- 2 шт.
- сир моцарела
- 100 г
- часник
- 2 зубчики
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- крохмаль
- 30 г
- перець чорний мелений
- зелень петрушки
- олія
- Баклажани вимийте, наріжте на великі кубики, посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім промийте під проточною водою та обсушіть. Обваляйте баклажани в крохмалі.
- У невеликий сотейник налийте олію, добре її нагрійте і обсмажте частинами баклажани у фритюрі, на сильному вогні, протягом трьох хвилин до золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник.
- Помідори промийте та наріжте на великі шматочки.
- Часник очистіть і дрібно наріжте.
- Наріжте сир на середні шматочки.
- Зелень промийте, обсушіть і крупно нарубайте.
- Для заправки змішайте соєвий соус, часник і чорний перець мелений і перемішайте.
- У мисці з'єднайте баклажани, помідори, сир, заправте заправкою. Викладіть салат на блюдо і посипте зеленню.
Поради:
- Крохмаль використовуйте будь-який: кукурудзяний або картопляний.
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