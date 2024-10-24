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Як приготувати салат із баклажанів із помідорами та сиром

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
316
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати салат із баклажанів із помідорами та сиром

Салат з баклажанів з помідорами та сиром / Фото: Credits

Салат із баклажанів із помідорами та сиром – це самостійна страва або доповнення до будь-якого м'яса.

Баклажани обсмажте у фритюрі, завдяки чому овочі виходять хрусткими зовні та м'якими всередині. Ця страва виходить пікантною та красивою.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
помідори
2 шт.
сир моцарела
100 г
часник
2 зубчики
соєвий соус
2 ст. л.
крохмаль
30 г
перець чорний мелений
зелень петрушки
олія
  1. Баклажани вимийте, наріжте на великі кубики, посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім промийте під проточною водою та обсушіть. Обваляйте баклажани в крохмалі.
  2. У невеликий сотейник налийте олію, добре її нагрійте і обсмажте частинами баклажани у фритюрі, на сильному вогні, протягом трьох хвилин до золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник.
  3. Помідори промийте та наріжте на великі шматочки.
  4. Часник очистіть і дрібно наріжте.
  5. Наріжте сир на середні шматочки.
  6. Зелень промийте, обсушіть і крупно нарубайте.
  7. Для заправки змішайте соєвий соус, часник і чорний перець мелений і перемішайте.
  8. У мисці з'єднайте баклажани, помідори, сир, заправте заправкою. Викладіть салат на блюдо і посипте зеленню.

Поради:

  • Крохмаль використовуйте будь-який: кукурудзяний або картопляний.

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