Як приготувати салат із баклажанів із помідорами та сиром

Салат із баклажанів із помідорами та сиром – це самостійна страва або доповнення до будь-якого м'яса.

Баклажани обсмажте у фритюрі, завдяки чому овочі виходять хрусткими зовні та м'якими всередині. Ця страва виходить пікантною та красивою.

Інгредієнти баклажани 2 шт. помідори 2 шт. сир моцарела 100 г часник 2 зубчики соєвий соус 2 ст. л. крохмаль 30 г перець чорний мелений зелень петрушки олія

Баклажани вимийте, наріжте на великі кубики, посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім промийте під проточною водою та обсушіть. Обваляйте баклажани в крохмалі. У невеликий сотейник налийте олію, добре її нагрійте і обсмажте частинами баклажани у фритюрі, на сильному вогні, протягом трьох хвилин до золотистої скоринки. Викладіть на паперовий рушник. Помідори промийте та наріжте на великі шматочки. Часник очистіть і дрібно наріжте. Наріжте сир на середні шматочки. Зелень промийте, обсушіть і крупно нарубайте. Для заправки змішайте соєвий соус, часник і чорний перець мелений і перемішайте. У мисці з'єднайте баклажани, помідори, сир, заправте заправкою. Викладіть салат на блюдо і посипте зеленню.

Поради:

Крохмаль використовуйте будь-який: кукурудзяний або картопляний.

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