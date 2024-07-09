Як приготувати салат з кабачка: рецепт від фудблогерки

З кабачка легко приготувати неймовірно смачний салат всього за 4 хвилини

Фудблогерка lenna_mazur в одному зі своїх відео показала підписникам рецепт цікавого та смачного салату з кабачка. В ньому збережено максимум смаку та вітамінів.

Інгредієнти Кабачки 300-400 г Плавлений сир 2 шт. Часник 1-2 зуб. Кріп 3 гілочки Сметана 2 ст.л Сіль Перець

Приготування:

Кабачки нарізати кубиками та пересипати в миску;

Залити їх окропом, посолити та залишити на пару хвилин, накривши кришкою;

Плавлений сир натерти на терці;

Часник вичавити;

Кріп мілко нарізати;

Злити з кабачка воду та додати всі інгредієнти;

Посолити, поперчити та додати сметану;

Ретельно все перемішати.

Готово!

Такого незвичного салату ви ще точно не куштували. Спробуйте і він надовго "оселиться" на вашому столі.

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