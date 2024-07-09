Як приготувати салат з кабачка: рецепт від фудблогерки

З кабачка легко приготувати неймовірно смачний салат всього за 4 хвилини
Фудблогерка lenna_mazur в одному зі своїх відео показала підписникам рецепт цікавого та смачного салату з кабачка. В ньому збережено максимум смаку та вітамінів.
Інгредієнти
- Кабачки
- 300-400 г
- Плавлений сир
- 2 шт.
- Часник
- 1-2 зуб.
- Кріп
- 3 гілочки
- Сметана
- 2 ст.л
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Кабачки нарізати кубиками та пересипати в миску;
- Залити їх окропом, посолити та залишити на пару хвилин, накривши кришкою;
- Плавлений сир натерти на терці;
- Часник вичавити;
- Кріп мілко нарізати;
- Злити з кабачка воду та додати всі інгредієнти;
- Посолити, поперчити та додати сметану;
- Ретельно все перемішати.
Готово!
Такого незвичного салату ви ще точно не куштували. Спробуйте і він надовго "оселиться" на вашому столі.
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