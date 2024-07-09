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Як приготувати салат з кабачка: рецепт від фудблогерки

Як приготувати салат з кабачка: рецепт від фудблогерки

Як приготувати салат з кабачка / Фото: Credits

З кабачка легко приготувати неймовірно смачний салат всього за 4 хвилини

Фудблогерка lenna_mazur в одному зі своїх відео показала підписникам рецепт цікавого та смачного салату з кабачка. В ньому збережено максимум смаку та вітамінів.

Інгредієнти

Кабачки 
300-400 г
Плавлений сир 
2 шт.
Часник 
1-2 зуб.
Кріп 
3 гілочки
Сметана 
2 ст.л
Сіль
Перець

Приготування:

  • Кабачки нарізати кубиками та пересипати в миску;
  • Залити їх окропом, посолити та залишити на пару хвилин, накривши кришкою;
  • Плавлений сир натерти на терці;
  • Часник вичавити;
  • Кріп мілко нарізати;
  • Злити з кабачка воду та додати всі інгредієнти;
  • Посолити, поперчити та додати сметану;
  • Ретельно все перемішати.

Готово!

Такого незвичного салату ви ще точно не куштували. Спробуйте і він надовго "оселиться" на вашому столі.

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