Як приготувати салат із печінкою та грибами

Салати з печінкою мають особливий смак і насичену текстуру, а у поєднанні з грибами та ніжною заправкою вони стають справжнім кулінарним шедевром.
Ця страва не лише смачна, а й дуже корисна – печінка багата на залізо та вітаміни, гриби додають легкості, а огірки освіжають загальну композицію. На сторінці tastystories.feed розповіли про рецепт апетитного салату з печінкою та грибами, який здивує вас своїм гармонійним смаком та простотою приготування.
Інгредієнти
- Печінка
- 200 г
- Великі солоні чи мариновані огірки
- 2 шт.
- Печериці
- 250 г
- Морква
- 1 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Вершкове масло
- 1 ст. л
- Сіль
- Перець
- Грецький йогурт або майонез
- 2 ст. л
- Французька гірчиця
- 1 ч. л
Приготування
- Печінку нарізати на середні шматочки, цибулю подрібнити, моркву натерти на тертці, а печериці нарізати слайсами.
- На пательні розігріти вершкове масло, обсмажити моркву з цибулею до м’якості, потім додати гриби та смажити до золотистого кольору.
- На іншій сковорідці розігріти вершкове масло. Смажити печінку на великому вогні з кожного боку по 2 хв до утворення рум’яної скоринки. Потім накрити кришкою та залишити до моменту збирання салату. Для легшого варіанту можна відварити печінку.
- Обсмажені овочі змішати з нарізаними огірками та печінкою.
- Додати йогурт або майонез, французьку гірчицю, сіль і перець. Все добре перемішати.
- Викласти салат на тарілку та прикрасити свіжою зеленню – петрушкою чи кропом. Подавати можна як теплим, так і охолодженим.
Поради:
- Смаження на великому вогні. Це допомагає зберегти ніжність печінки всередині та надати їй апетитну скоринку.
- Заправка. Використання йогурту робить страву легшою, а майонез – насиченішою, обирайте на власний смак.
- Можна додати відварене яйце для ситності.
- Замість печериць можна використовувати білі гриби чи гливи.
- Любителі пікантних страв можуть додати трохи часнику чи червоного перцю.
Цей салат стане чудовим вибором як для буденного обіду, так і для святкового столу. Він поєднує у собі ніжність печінки, аромат грибів і пікантність огірків, створює справжню симфонію смаку.
Смачного!
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