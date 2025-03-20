Як приготувати салат із печінкою та грибами

Салати з печінкою мають особливий смак і насичену текстуру, а у поєднанні з грибами та ніжною заправкою вони стають справжнім кулінарним шедевром.

Ця страва не лише смачна, а й дуже корисна – печінка багата на залізо та вітаміни, гриби додають легкості, а огірки освіжають загальну композицію. На сторінці tastystories.feed розповіли про рецепт апетитного салату з печінкою та грибами, який здивує вас своїм гармонійним смаком та простотою приготування.

Інгредієнти Печінка 200 г Великі солоні чи мариновані огірки 2 шт. Печериці 250 г Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Вершкове масло 1 ст. л Сіль Перець Грецький йогурт або майонез 2 ст. л Французька гірчиця 1 ч. л

Приготування

Печінку нарізати на середні шматочки, цибулю подрібнити, моркву натерти на тертці, а печериці нарізати слайсами. На пательні розігріти вершкове масло, обсмажити моркву з цибулею до м’якості, потім додати гриби та смажити до золотистого кольору. На іншій сковорідці розігріти вершкове масло. Смажити печінку на великому вогні з кожного боку по 2 хв до утворення рум’яної скоринки. Потім накрити кришкою та залишити до моменту збирання салату. Для легшого варіанту можна відварити печінку. Обсмажені овочі змішати з нарізаними огірками та печінкою. Додати йогурт або майонез, французьку гірчицю, сіль і перець. Все добре перемішати. Викласти салат на тарілку та прикрасити свіжою зеленню – петрушкою чи кропом. Подавати можна як теплим, так і охолодженим.

Поради:

Смаження на великому вогні. Це допомагає зберегти ніжність печінки всередині та надати їй апетитну скоринку.

Заправка. Використання йогурту робить страву легшою, а майонез – насиченішою, обирайте на власний смак.

Можна додати відварене яйце для ситності.

Замість печериць можна використовувати білі гриби чи гливи.

Любителі пікантних страв можуть додати трохи часнику чи червоного перцю.

Цей салат стане чудовим вибором як для буденного обіду, так і для святкового столу. Він поєднує у собі ніжність печінки, аромат грибів і пікантність огірків, створює справжню симфонію смаку.

Смачного!

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