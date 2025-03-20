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Як приготувати салат із печінкою та грибами

Як приготувати салат із печінкою та грибами

Салат з печінкою та грибами / Фото: Credits

Салати з печінкою мають особливий смак і насичену текстуру, а у поєднанні з грибами та ніжною заправкою вони стають справжнім кулінарним шедевром. 

Ця страва не лише смачна, а й дуже корисна – печінка багата на залізо та вітаміни, гриби додають легкості, а огірки освіжають загальну композицію. На сторінці tastystories.feed розповіли про рецепт апетитного салату з печінкою та грибами, який здивує вас своїм гармонійним смаком та простотою приготування.

Інгредієнти

Печінка  
200 г
Великі солоні чи мариновані огірки 
2 шт.
Печериці 
250 г
Морква 
1 шт.
Цибуля 
1 шт.
Вершкове масло 
1 ст. л
Сіль
Перець
Грецький йогурт або майонез 
2 ст. л
Французька гірчиця 
1 ч. л

Приготування

  1. Печінку нарізати на середні шматочки, цибулю подрібнити, моркву натерти на тертці, а печериці нарізати слайсами.
  2. На пательні розігріти вершкове масло, обсмажити моркву з цибулею до м’якості, потім додати гриби та смажити до золотистого кольору.
  3. На іншій сковорідці розігріти вершкове масло. Смажити печінку на великому вогні з кожного боку по 2 хв до утворення рум’яної скоринки. Потім накрити кришкою та залишити до моменту збирання салату. Для легшого варіанту можна відварити печінку.
  4. Обсмажені овочі змішати з нарізаними огірками та печінкою.
  5. Додати йогурт або майонез, французьку гірчицю, сіль і перець. Все добре перемішати.
  6. Викласти салат на тарілку та прикрасити свіжою зеленню – петрушкою чи кропом. Подавати можна як теплим, так і охолодженим.

Поради:

  • Смаження на великому вогні. Це допомагає зберегти ніжність печінки всередині та надати їй апетитну скоринку.
  • Заправка. Використання йогурту робить страву легшою, а майонез – насиченішою, обирайте на власний смак.
  • Можна додати відварене яйце для ситності.
  • Замість печериць можна використовувати білі гриби чи гливи.
  • Любителі пікантних страв можуть додати трохи часнику чи червоного перцю.

Цей салат стане чудовим вибором як для буденного обіду, так і для святкового столу. Він поєднує у собі ніжність печінки, аромат грибів і пікантність огірків, створює справжню симфонію смаку. 

Смачного!

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