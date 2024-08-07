Як приготувати салат зі смаженими огірками

Якщо ви ще ніколи не смажили огірки, то спробуйте зробити це вже сьогодні та приготувати надзвичайно смачний салат.
На сторінці KITCHEN WITCHERY показали як приготувати цікавий та незвичний салат головним інгредієнтом якого будуть смажені огірки.
Інгредієнти
- Огірки
- 400 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Часник
- 2 зуб.
- Варені яйця
- 2 шт.
- Кріп
- Сметана
- 2 ст.л
- Суміш насіння
- 1 ст.л
- Натертий пармезан
- 1 ст.л
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Огірки наріжте соломкою та висипте на розігріту пательню попередньо змащену олією;
- До огірків додайте цибулю, посоліть і поперчіть все до смаку;
- Додайте потім вичавлений часник і смажте все близько 10 хвилин;
- Відваріть яйця та наріжте їх кубиками;
- На тарілку висипте огірки, додайте до них яйця, кріп, трохи солі та сметану;
- Гарненько все перемішайте. Посипте зверху сумішшю насіння і пармезаном
Смачного!
Ви не зможете залишитися байдужими до цього оригінального та ароматного салату.
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