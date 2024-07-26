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Як приготувати шербет з вина

Як приготувати шербет з вина

Як приготувати шербет з вина / Фото: Credits

Приготуйте незвичайний десерт "18+", який має сподобатися всім поціновувачам винна.

Блогер Kıvanç Ege Aydın показав цікавий рецепт замороженого вина, яке ідеально смакуватиме теплою літньою порою.

Інгредієнти

Червоне вино
Малина
Біле вино
Лимон
Персики

Приготування:

  • Відкрийте вино, розлийте його у форми для льоду та поставте заморожуватися;
  • Очистіть персик від кісточок і підготуйте заздалегідь малину (заморозьте);
  • Додайте у блендер червоне змерзле вино і малину. Все гарненько переблендеріть;
  • Шербет, що вийшов перелийте у склянку;
  • Додайте у блендер біле змерзле вино, лимонний сік і персик. Все гарненько переблендеріть;
  • Шербет, що вийшов, додайте зверху червоного;
  • Прикрасьте малиною та їжте поки воно не розтануло.

Такий шербет для дорослих ви точно не знайдете в магазині, а приготувати його вдома дуже просто, адже головний інгредієнт – це звичайне вино.

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