Як приготувати шербет з вина

Приготуйте незвичайний десерт "18+", який має сподобатися всім поціновувачам винна.
Блогер Kıvanç Ege Aydın показав цікавий рецепт замороженого вина, яке ідеально смакуватиме теплою літньою порою.
Інгредієнти
- Червоне вино
- Малина
- Біле вино
- Лимон
- Персики
Приготування:
- Відкрийте вино, розлийте його у форми для льоду та поставте заморожуватися;
- Очистіть персик від кісточок і підготуйте заздалегідь малину (заморозьте);
- Додайте у блендер червоне змерзле вино і малину. Все гарненько переблендеріть;
- Шербет, що вийшов перелийте у склянку;
- Додайте у блендер біле змерзле вино, лимонний сік і персик. Все гарненько переблендеріть;
- Шербет, що вийшов, додайте зверху червоного;
- Прикрасьте малиною та їжте поки воно не розтануло.
Такий шербет для дорослих ви точно не знайдете в магазині, а приготувати його вдома дуже просто, адже головний інгредієнт – це звичайне вино.
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