Як приготувати шинку зі свинячої рульки

Приготуйте ніжне пряне м'ясо з приголомшливим ароматом до святкового столу або просто замість ковбаси на бутерброди.

Шинку можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, потім вийняти з плівки та гарно нарізати – вона дуже добре тримає форму.

Інгредієнти рулька свиняча 1400 г фарш курячий 400 г часник 4 зубки часник сушений 1,5 ч. л. паприка мелена солодка 1 ч. л. паприка мелена копчена 1 ч. л. коріандр мелений 1 ч. л. суміш італійських трав 1 ч. л. горіх мускатний 1/4 ч. л. перець чорний мелений сіль

Свинячу рульку пошкребіть ножем, помийте та обсушіть паперовим рушником. Відокремте від кісточки, щоб шар м'яса був рівномірним. У мисці змішайте сушений часник, солодку та копчену паприку, коріандр, мускатний горіх, два подрібнені зубки часнику й сіль. Перемішайте та натріть м'ясо. До фаршу додайте суміш італійських трав, чорний мелений перець, пропущений через прес часник, сіль і перемішайте. Викладіть на рульку, розрівняйте та згорніть у щільний рулет. Загорніть у рукав для запікання, зав'яжіть із двох боків та ще обгорніть кількома шарами харчової плівки. Покладіть до глибокої каструлі, залийте водою (щоб рулька була повністю покрита) та поставте варитися на 3,5 години після закипання на повільному вогні. Потім залиште остигати за кімнатної температури. Рульку покладіть до холодильника на 8–10 годин.

Поради:

Спеції використовуйте на свій смак.

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