Як приготувати шоколадно-яблучний мус: смачний рецепт від нутриціологині

Корисний рецепт десерту з двох інгредієнтів, без борошна, випікання та цукру.
Цікавим рецептом на своїй сторінці присвяченій здоровому харчуванню поділилась нутриціологиня Dott.ssa Elena Spedicato. Для цього мусу, який буде схожий на справжній з кондитерського крему, вам знадобляться лише два інгредієнти й ви отримаєте його правильну консистенцію.
Інгредієнти
- Яблука
- 7 шт
- Чорний шоколад
- 320 г
Приготування:
- Нарізати яблука та відварити 10-15 хвилин;
- Злийте воду і змішайте разом з розтопленим на водяній бані шоколадом;
- Вилийте у форму і залиште в холодильнику на 3,5 години.
Поради:
За бажанням можна додати пару столових ложок цукру або іншого підсолоджувача.
Здорове харчування може бути різноманітним та смачним, а цей мус тому підтвердження.
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