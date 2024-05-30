Як приготувати шоколадно-яблучний мус: смачний рецепт від нутриціологині

Корисний рецепт десерту з двох інгредієнтів, без борошна, випікання та цукру.

Цікавим рецептом на своїй сторінці присвяченій здоровому харчуванню поділилась нутриціологиня Dott.ssa Elena Spedicato. Для цього мусу, який буде схожий на справжній з кондитерського крему, вам знадобляться лише два інгредієнти й ви отримаєте його правильну консистенцію.

Інгредієнти Яблука 7 шт Чорний шоколад 320 г

Приготування:

Нарізати яблука та відварити 10-15 хвилин;

Злийте воду і змішайте разом з розтопленим на водяній бані шоколадом;

Вилийте у форму і залиште в холодильнику на 3,5 години.

Поради:

За бажанням можна додати пару столових ложок цукру або іншого підсолоджувача.

Здорове харчування може бути різноманітним та смачним, а цей мус тому підтвердження.

Читайте також: