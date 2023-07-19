Як приготувати сік із домашніх яблук: рецепт і рекомендації

Якщо у вас цього року буде багато яблук, можливо, настав час навчитися робити сік. Деякі рецепти домашнього яблучного соку передавалися від покоління до покоління, але їхня загальна суть залишається незмінною.

Яблучний сік – напій однаково корисний і смачний. Його можна пити охолодженим у спекотну погоду або підігрітим – у прохолодну.

Якщо ви готові спробувати приготувати цей сік із вирощених вами яблук, спробуйте зробити це за інструкцією фахівців Gardening know how.

Які яблука підійдуть для соку

Вибір сортів яблук для соку – справа смаку. Якщо ви віддаєте перевагу солодкому соку, виберіть солодкі яблука, як-от Фуджі, Ред або Ґолден Делішес. Якщо вам подобається кислуватий сік, виберіть терпкі яблука, як-от Бреберн, Джонатан, Макінтош або Пінк Леді. Ви також можете використовувати суміш сортів для отримання кисло-солодкого поєднання.

Яблука для соку мають бути твердими і стиглими. Плоди необов'язково повинні бути ідеальними, але вам треба буде вирізати всі підгнилі ділянки, оскільки такі яблука можуть спричинити надто швидке бродіння соку та зіпсувати його.

Про безпеку соку

Існує досить невеликий, але реальний ризик, що непастеризований сік може бути заражений харчовими патогенами, як-от кишковою паличкою. Знизити ризик можна кип'ятінням або пастеризацією соку перед вживанням.

Як зробити яблучний сік за допомогою преса

Традиційний метод отримання соку з яблук полягає у використанні дробарки та преса.

Перше, що потрібно зробити, це помити яблука, видалити з них серцевину і нарізати на четвертинки. Якщо є якісь пошкоджені гниттям ділянки, обов'язково повністю їх виріжте. Покладіть підготовлене яблуко до дробарки. Коли вона заповниться, перекладіть подрібнені яблука до преса, вичавіть із них сік. Потім знову вичавіть його через мішечок для желе або дрібне сито, щоб видалити всі частинки, які залишилися.

Нагрійте сік до 71°С, щоб усунути будь-які патогени. Залиште його охолонути, а потім розлийте до чистих пляшок. Зберігайте в холодильнику та вжийте протягом п'яти днів або заморозьте для подальшого використання.

Як приготувати сік з ідомашніх яблук: рецепт і рекомендації / Фото: Credits

Альтернативний метод приготування яблучного соку

Не всі мають прес для яблук, але ви також можете приготувати сік за допомогою соковижималки. В цьому разі вам не потрібно видаляти з плодів серцевину, а треба вирізати всі ділянки, що гниють, і розрізати фрукт на четвертинки. Починайте вичавлювати сік, доки ємність для м'якоті не наповниться. Відтисніть її через рушник або марлю та зберіть сік. М'якоть, що залишилася, має бути сухою, і тоді це макуха, яку можна компостувати.

Як зазначалося раніше, нагрійте сік, щоб його пастеризувати, а потім розлийте до пляшок. Ніщо так не пахне, як гарячий яблучний сік, який кипить на плиті прохолодного дня.

Рецепт яблучного соку з прянощами

1 літр несолодкого яблучного соку

кілька горошин чорного перцю

половина чайної ложки цілої гвоздики

чверть чайної ложки мускатного горіха

щіпка апельсинової цедри

спеції та цедра на ваш смак

Просто нагрійте сік, додавши до нього спеції. Ви також можете додати до напою кленовий сироп. Деякі люди кладуть у гарячий яблучний сік палички кориці або ягоди запашного перцю, і навіть цедру лимона. Не існує правильного чи неправильного способу приправити ваш сік – все залежить від вашого смаку.

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