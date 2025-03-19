Як приготувати сирно-банановий торт без випікання

Коли ви не маєте можливості скористатися духовкою, приготуйте сирно-банановий торт, який не потрібно випікати.
Основою торта буде печиво, а начинкою – сирно-сметанний крем і банани, які додадуть десерту насиченого аромату та смаку.
Інгредієнти
- печиво пісочне
- 400–500 г
- сир
- 500 г
- молоко
- 150 мл
- сметана
- 100 г
- масло вершкове
- 100 г
- цукор
- 120 г
- банан
- 3 шт.
- шоколад для посипання
- Сир, цукор, м'яке вершкове масло і сметану перебийте блендером до однорідної маси та розділіть сирний крем на три частини.
- Банани очистьте і наріжте кружальцями.
- Печиво (чотири штуки) та шоколад подрібніть на крихту. Решту печива розділіть на дві частини.
- Кожне печиво вмочіть у молоко та викладіть до роз'ємної форми один шар печива, потім розподіліть поверх нього шар сирного крему та шар кружалець бананів.
- Потім повторіть шари в тій самій послідовності, верх торта змастіть кремом та посипте подрібненими печивом і шоколадом.
- Покладіть торт до холодильника на 2–3 години.
Поради:
- Якщо ви не маєте роз'ємної форми, збирайте торт на блюді.
- Молоко та сметану використовуйте будь-якої жирності.
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