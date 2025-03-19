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Як приготувати сирно-банановий торт без випікання

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
302 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати сирно-банановий торт без випікання

Сирно-банановий торт / Фото: Credits

Коли ви не маєте можливості скористатися духовкою, приготуйте сирно-банановий торт, який не потрібно випікати.

Основою торта буде печиво, а начинкою – сирно-сметанний крем і банани, які додадуть десерту насиченого аромату та смаку.

Інгредієнти

печиво пісочне
400–500 г
сир
500 г
молоко
150 мл
сметана
100 г
масло вершкове
100 г
цукор
120 г
банан
3 шт.
шоколад для посипання
  1. Сир, цукор, м'яке вершкове масло і сметану перебийте блендером до однорідної маси та розділіть сирний крем на три частини.
  2. Банани очистьте і наріжте кружальцями.
  3. Печиво (чотири штуки) та шоколад подрібніть на крихту. Решту печива розділіть на дві частини.
  4. Кожне печиво вмочіть у молоко та викладіть до роз'ємної форми один шар печива, потім розподіліть поверх нього шар сирного крему та шар кружалець бананів.
  5. Потім повторіть шари в тій самій послідовності, верх торта змастіть кремом та посипте подрібненими печивом і шоколадом.
  6. Покладіть торт до холодильника на 2–3 години.

Поради:

  • Якщо ви не маєте роз'ємної форми, збирайте торт на блюді.
  • Молоко та сметану використовуйте будь-якої жирності.

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