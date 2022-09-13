Як приготувати скони: рецепт улюблених булочок Єлизавети II від королівського кухаря

Королева дуже любила післяобідній чай До п'яти годинного чаю їй подавали її улюблені булочки скопи з джемом та вершками.
Традиційні англійські булочки до чаю називаються скопи. Їх прийнято роздумувати або розрізати навпіл і їсти з олією, вершками та джемом. Королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який багато років пропрацював на кухні Єлизавети II, поділився рецептом її улюбленої випічки.
Інгредієнти на 16 булочок
борошно — 450 грамів
вершкове масло — 1 пачка (113 грам)
цукровий пісок – половина чашки плюс 1 столова ложка
розпушувач – 4 ч. л.
яйце – 1 шт.
молоко — близько склянки(¾ — 1?)
ізюму — 1 склянка (при приготуванні фруктових булочок)
1 яєчний жовток для змащування
Приготування
Нагрійте духовку на 180 градусів. У велику миску додайте борошно, розпушувач та цукор.
Додайте і втирайте масло|мастило|, поки воно не стане нагадувати дрібні хлібні крихти. Зробіть поглиблення в центрі та додайте збите яйце та приблизно ¾ склянки молока. Металевою ложкою перемішайте суміш, намагаючись не дуже перемішати її, інакше тісто стане тугим. Якщо суміш сухувата, поступово додавайте молоко, що залишилося.
Злегка посипте стіл мукою|борошном| і розкотіть тісто завтовшки близько 2,5 см. Потім наріжте, використовуючи круглу форму для печива. Помістіть на лист на відстані близько 2,5 см один від одного і змастіть верхівки збитим жовтком.
Випікайте близько 15-20 хвилин|мінути|.
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