Як приготувати скони: рецепт улюблених булочок Єлизавети II від королівського кухаря

Королева дуже любила післяобідній чай До п'яти годинного чаю їй подавали її улюблені булочки скопи з джемом та вершками.

Традиційні англійські булочки до чаю називаються скопи. Їх прийнято роздумувати або розрізати навпіл і їсти з олією, вершками та джемом. Королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який багато років пропрацював на кухні Єлизавети II, поділився рецептом її улюбленої випічки.

Інгредієнти на 16 булочок

борошно — 450 грамів

вершкове масло — 1 пачка (113 грам)

цукровий пісок – половина чашки плюс 1 столова ложка

розпушувач – 4 ч. л.

яйце – 1 шт.

молоко — близько склянки(¾ — 1?)

ізюму — 1 склянка (при приготуванні фруктових булочок)

1 яєчний жовток для змащування

Приготування

Нагрійте духовку на 180 градусів. У велику миску додайте борошно, розпушувач та цукор.

Додайте і втирайте масло|мастило|, поки воно не стане нагадувати дрібні хлібні крихти. Зробіть поглиблення в центрі та додайте збите яйце та приблизно ¾ склянки молока. Металевою ложкою перемішайте суміш, намагаючись не дуже перемішати її, інакше тісто стане тугим. Якщо суміш сухувата, поступово додавайте молоко, що залишилося.

Злегка посипте стіл мукою|борошном| і розкотіть тісто завтовшки близько 2,5 см. Потім наріжте, використовуючи круглу форму для печива. Помістіть на лист на відстані близько 2,5 см один від одного і змастіть верхівки збитим жовтком.

Випікайте близько 15-20 хвилин|мінути|.

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