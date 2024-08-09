Як приготувати смачні бутерброди з бринзою: рецепт Савви Лібкіна

Якщо ви думаєте, що у бутерброді немає нічого цікавого, просто зробіть його за цим рецептом.
На своїй сторінці кулінар-віртуоз Савва Лібкін розповів читачам, як приготувати його улюблений з дитинства, одеський бутерброд з бринзою.
Інгредієнти
- Помідор мікадо
- Чорний хліб
- Олія
- Бринза
- Червоний базилік
- Кримська цибуля
Приготування:
- Спочатку наріжте кілька скибок помідора мікадо, посоліть та залиште на 15 хв;
- Отриманий сік з помідорів перемішайте з оливковою олією;
- Кілька скибок чорного хліба підсмажте на пательні чи грилі та полийте соком з томатів і олією.
- Потім на хліб викладіть шматочки мікадо, скибочки бринзи, кілька листків червоного базиліку та тоненькі кільця кримської цибулі.
- Зверху додайте крапельку оливкової олії та можна подавати на стіл.
Смачного!
Якщо ви хочете насолодитися смаком та ароматом сиру з томатами, трохи відволіктися від буденних новин, то зробіть собі ці бутерброди, налийте келих вина і спробуйте насолодитися смачним моментом.
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