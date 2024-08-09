Як приготувати смачні бутерброди з бринзою: рецепт Савви Лібкіна

Якщо ви думаєте, що у бутерброді немає нічого цікавого, просто зробіть його за цим рецептом.

На своїй сторінці кулінар-віртуоз Савва Лібкін розповів читачам, як приготувати його улюблений з дитинства, одеський бутерброд з бринзою.

Інгредієнти Помідор мікадо Чорний хліб Олія Бринза Червоний базилік Кримська цибуля

Приготування:

Спочатку наріжте кілька скибок помідора мікадо, посоліть та залиште на 15 хв;

Отриманий сік з помідорів перемішайте з оливковою олією;

Кілька скибок чорного хліба підсмажте на пательні чи грилі та полийте соком з томатів і олією.

Потім на хліб викладіть шматочки мікадо, скибочки бринзи, кілька листків червоного базиліку та тоненькі кільця кримської цибулі.

Зверху додайте крапельку оливкової олії та можна подавати на стіл.

Смачного!

Якщо ви хочете насолодитися смаком та ароматом сиру з томатами, трохи відволіктися від буденних новин, то зробіть собі ці бутерброди, налийте келих вина і спробуйте насолодитися смачним моментом.

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