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Як приготувати смачні бутерброди з бринзою: рецепт Савви Лібкіна

Як приготувати смачні бутерброди з бринзою: рецепт Савви Лібкіна

Смачні бутерброди з сиром і томатами / Фото: Credits

Якщо ви думаєте, що у бутерброді немає нічого цікавого, просто зробіть його за цим рецептом.

На своїй сторінці кулінар-віртуоз Савва Лібкін розповів читачам, як приготувати його улюблений з дитинства, одеський бутерброд з бринзою.

Інгредієнти

Помідор мікадо
Чорний хліб
Олія
Бринза
Червоний базилік
Кримська цибуля

Приготування:

  • Спочатку наріжте кілька скибок помідора мікадо, посоліть та залиште на 15 хв;
  • Отриманий сік з помідорів перемішайте з оливковою олією;
  • Кілька скибок чорного хліба підсмажте на пательні чи грилі та полийте соком з томатів і олією.
  • Потім на хліб викладіть шматочки мікадо, скибочки бринзи, кілька листків червоного базиліку та тоненькі кільця кримської цибулі.
  • Зверху додайте крапельку оливкової олії та можна подавати на стіл.

Смачного!

Якщо ви хочете насолодитися смаком та ароматом сиру з томатами, трохи відволіктися від буденних новин, то зробіть собі ці бутерброди, налийте келих вина і спробуйте насолодитися смачним моментом.

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