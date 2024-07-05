Як приготувати смачні конвертики з баклажанів: рецепт від фудблогерки

Спробуйте приготувати надзвичайно смачні та ароматні конверти з баклажанів із цікавою начинкою.
На сторінці Gessica Runcio - Le Ricette di Gessica вийшло відео з простим і смачним рецептом, який можна відтворити на власній кухні вже сьогодні. Рецепт розрахований десь на 5 конвертів.
Інгредієнти
- Баклажан (великий)
- 1 шт.
- Шинка
- 5 скибочок
- Моцарела
- 5 скибочок
- Томатне пюре
- 750 мл
Приготування:
- Обсмажити нарізані тонкими скибочками баклажани в духовці з сіллю та олією при 200°C приблизно 15 хвилин. Вони повинні стати м'якими;
- Покласти їх навхрест і в середину додати моцарелу та шинку;
- Заверніть скибочки баклажана і помістіть шматочки в сковороду або деко;
- Полийте зверху томатним соусом і додайте моцарелу;
- Випікайте в духовці при 190°C протягом приблизно 20 хвилин.
Поради:
Томатне пюре має бути приготовлено на сковороді з часником, олією, сіллю та базиліком
Такі баклажани можуть бути закускою або основною стравою, також вони ідеально підійдуть до святкового столу.
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