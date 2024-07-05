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Як приготувати смачні конвертики з баклажанів: рецепт від фудблогерки

Як приготувати смачні конвертики з баклажанів: рецепт від фудблогерки

Як приготувати смачні баклажани / Фото: Getty Images

Спробуйте приготувати надзвичайно смачні та ароматні конверти з баклажанів із цікавою начинкою.

На сторінці Gessica Runcio - Le Ricette di Gessica вийшло відео з простим і смачним рецептом, який можна відтворити на власній кухні вже сьогодні. Рецепт розрахований десь на 5 конвертів.

Інгредієнти

Баклажан (великий)
1 шт.
Шинка
5 скибочок
Моцарела
5 скибочок
Томатне пюре
750 мл

Приготування:

  • Обсмажити нарізані тонкими скибочками баклажани в духовці з сіллю та олією при 200°C приблизно 15 хвилин. Вони повинні стати м'якими;
  • Покласти їх навхрест і в середину додати моцарелу та шинку;
  • Заверніть скибочки баклажана і помістіть шматочки в сковороду або деко;
  • Полийте зверху томатним соусом і додайте моцарелу;
  • Випікайте в духовці при 190°C протягом приблизно 20 хвилин.

Поради:

Томатне пюре має бути приготовлено на сковороді з часником, олією, сіллю та базиліком

Такі баклажани можуть бути закускою або основною стравою, також вони ідеально підійдуть до святкового столу.

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