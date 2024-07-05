Як приготувати смачні конвертики з баклажанів: рецепт від фудблогерки

Спробуйте приготувати надзвичайно смачні та ароматні конверти з баклажанів із цікавою начинкою.

На сторінці Gessica Runcio - Le Ricette di Gessica вийшло відео з простим і смачним рецептом, який можна відтворити на власній кухні вже сьогодні. Рецепт розрахований десь на 5 конвертів.

Інгредієнти Баклажан (великий) 1 шт. Шинка 5 скибочок Моцарела 5 скибочок Томатне пюре 750 мл

Приготування:

Обсмажити нарізані тонкими скибочками баклажани в духовці з сіллю та олією при 200°C приблизно 15 хвилин. Вони повинні стати м'якими;

Покласти їх навхрест і в середину додати моцарелу та шинку;

Заверніть скибочки баклажана і помістіть шматочки в сковороду або деко;

Полийте зверху томатним соусом і додайте моцарелу;

Випікайте в духовці при 190°C протягом приблизно 20 хвилин.

Поради:

Томатне пюре має бути приготовлено на сковороді з часником, олією, сіллю та базиліком

Такі баклажани можуть бути закускою або основною стравою, також вони ідеально підійдуть до святкового столу.

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