Як приготувати смачні лимонні кульки: цікавий речепт від фудблогерки

Пропонуємо вам приготувати смачні та корисні солодощі у себе на кухні.

На сторінці фудблогерки JADE / Mostly healthy desserts вийшло нове відео з корисним рецептом солодощів, які можна спокійно уплітати за дві щоки та запропонувати дітям, аже це природно веганський продукт, без глютену та рафінованого цукру.

Інгредієнти Кеш'ю (сирий) 1 склянка Кокосова стружка 1 склянка Кокосова олія 2 ст. л Лимонний сік 2 ст. л Цедра лимона 2 ч. л Фініки (без кісточок) 8 шт.

Приготування:

Закинути всі інгредієнти у блендер та гарненько все перемішати;

Сформувати кульки (руками, чи за допомогою ложки);

Обваляти їх у кокосовій стружці.

Поради:

За бажанням можна додати ½ ч. л меленого імбиру.

Це ідеальні енергетичні кульки з лимоном, з низьким вмістом цукру, без глютену та молочних продуктів.

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