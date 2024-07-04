Як приготувати смачні лимонні кульки: цікавий речепт від фудблогерки

Пропонуємо вам приготувати смачні та корисні солодощі у себе на кухні.
На сторінці фудблогерки JADE / Mostly healthy desserts вийшло нове відео з корисним рецептом солодощів, які можна спокійно уплітати за дві щоки та запропонувати дітям, аже це природно веганський продукт, без глютену та рафінованого цукру.
Інгредієнти
- Кеш'ю (сирий)
- 1 склянка
- Кокосова стружка
- 1 склянка
- Кокосова олія
- 2 ст. л
- Лимонний сік
- 2 ст. л
- Цедра лимона
- 2 ч. л
- Фініки (без кісточок)
- 8 шт.
Приготування:
- Закинути всі інгредієнти у блендер та гарненько все перемішати;
- Сформувати кульки (руками, чи за допомогою ложки);
- Обваляти їх у кокосовій стружці.
Поради:
За бажанням можна додати ½ ч. л меленого імбиру.
Це ідеальні енергетичні кульки з лимоном, з низьким вмістом цукру, без глютену та молочних продуктів.
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