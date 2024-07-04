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Як приготувати смачні лимонні кульки: цікавий речепт від фудблогерки

Як приготувати смачні лимонні кульки: цікавий речепт від фудблогерки

Як приготувати смачні лимонні кульки / Фото: Credits

Пропонуємо вам приготувати смачні та корисні солодощі у себе на кухні.

На сторінці фудблогерки JADE / Mostly healthy desserts вийшло нове відео з корисним рецептом солодощів, які можна спокійно уплітати за дві щоки та запропонувати дітям, аже це природно веганський продукт, без глютену та рафінованого цукру.

Інгредієнти

Кеш'ю (сирий)
1 склянка
Кокосова стружка
1 склянка
Кокосова олія
2 ст. л
Лимонний сік
2 ст. л
Цедра лимона
2 ч. л
Фініки (без кісточок)
8 шт.

Приготування:

  • Закинути всі інгредієнти у блендер та гарненько все перемішати;
  • Сформувати кульки (руками, чи за допомогою ложки);
  • Обваляти їх у кокосовій стружці.

Поради:

За бажанням можна додати ½ ч. л меленого імбиру.

Це ідеальні енергетичні кульки з лимоном, з низьким вмістом цукру, без глютену та молочних продуктів.

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