Як приготувати смачні українські деруни: рецепт від Савви Лібкіна

Рецептів дерунів так багато, що всі спробувати ледь встигнеш. Картоплю можна терти та блендерити, використовувати до них різни заправки, додатки та начинки.

На своїй сторінці Instagram ресторатор Савва Лібкін поділився рецептом справжніх українських дерунів, рецепт як у ресторані можна легко приготувала на своїй кухні.

Інгредієнти Картопля 1 кг Сметана 2 ст. л Жовток 4 шт. Цибуля ріпчаста 200 г 200 г Крохмаль 1 ст.л

Приготування:

На дрібній терці натираємо картоплю та цибулю;

Руками відтиснути зайву вологу;

Додати сметану, яйця, крохмаль та сіль, після чого добре перемішуємо;

Розігріти трохи олії на сковорідці з товстим дном;

Смажити деруни з двох сторін до готовності

Поради:

Картоплю краще беріть ту, що підходить на пюре;

Подавати деруни можна зі смаженими білими грибами, з лососем, або зі сметаною та зеленню.

Можна подати деруни з яйцем пашот.

Цікаво, що східноєвропейські євреї називають цю страву словом - "Латкес". Сам Савва Лібкін згадував, що у його дитинстві у вихідні, деруни або латкес подавали до столу з оселедцем та форшмаком.

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