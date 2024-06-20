Як приготувати смачні закусочні помідори: рецепт від фудблогерки

Такі мариновані помідори ідеально смакуватимуть і вдома, і на природі під запашний шашлик.
Фудблогерка mariiam_foodblog в одному зі своїх відео поділилася з підписниками рецептом смачних закусочних помідорів.
Інгредієнти
- Помідори великі
- 3-4 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Кріп
- Оливкова олія
- 3-4 ст.л
- Лимонний сік
- 1 ст.л
- Прованські трави
- 0,5 ч.л
- Базилік
- 0,5 ч.л
- Часник
- 3-4 зубчики
- Сіль
Приготування:
- Нарізати помідори та цибулю кільцями;
- Мілко нашинкувати кріп;
- Викладати шарами: помідор, цибуля та зелень;
- Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік, прованські трави, базилік, часник (вичавлений) та сіль до смаку;
- Полити заправкою помідори та гарно все перемішати.
Поради:
Залиште помідори трохи настоятися та промаринуватися — потім можна їсти.
@mariiam_foodblog Дуже смачні закусочні помідорчики Готуються 5 хвилин, зʼїдаються ще швидше ❤️ Інгредієнти: Помідори великі 3-4 шт Цибуля - 1 шт Кріп (петрушка) Заправка: Оливкова олія - 3-4 ст.л Лимонний сік - 1 ст.л Прованські трави - 0,5 ч.л Базилік - 0,5 ч.л Часник - 3-4 зубочка #закуска#малосольніпомідори#топ #рекомендації #українськийтікток #відеорецепти #простірецепти #ідеїстрав #українськийконтент #рецептиукраїнською#закусказпомідорів#швидкірецепти#ukrainiandishes#cookingvideos #cookingtiktok ♬ Через дві неділі - Гурт "Барви Поділля"
Читачі також назвали цей рецепт простим помідорним салатом, який першим закінчується на столі.
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