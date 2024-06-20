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Як приготувати смачні закусочні помідори: рецепт від фудблогерки

Як приготувати смачні закусочні помідори: рецепт від фудблогерки

Як приготувати смачні закусочні помідори / Фото: Credits

Такі мариновані помідори ідеально смакуватимуть і вдома, і на природі під запашний шашлик.

Фудблогерка mariiam_foodblog в одному зі своїх відео поділилася з підписниками рецептом смачних закусочних помідорів.

Інгредієнти

Помідори великі
3-4 шт.
Цибуля
1 шт.
Кріп
Оливкова олія
3-4 ст.л
Лимонний сік
1 ст.л
Прованські трави
0,5 ч.л
Базилік
0,5 ч.л
Часник
3-4 зубчики
Сіль

Приготування:

  • Нарізати помідори та цибулю кільцями;
  • Мілко нашинкувати кріп;
  • Викладати шарами: помідор, цибуля та зелень;
  • Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік, прованські трави, базилік, часник (вичавлений) та сіль до смаку;
  • Полити заправкою помідори та гарно все перемішати.

Поради:

Залиште помідори трохи настоятися та промаринуватися — потім можна їсти.

@mariiam_foodblog Дуже смачні закусочні помідорчики Готуються 5 хвилин, зʼїдаються ще швидше ❤️ Інгредієнти: Помідори великі 3-4 шт Цибуля - 1 шт Кріп (петрушка) Заправка: Оливкова олія - 3-4 ст.л Лимонний сік - 1 ст.л Прованські трави - 0,5 ч.л Базилік - 0,5 ч.л Часник - 3-4 зубочка #закуска#малосольніпомідори#топ #рекомендації #українськийтікток #відеорецепти #простірецепти #ідеїстрав #українськийконтент #рецептиукраїнською#закусказпомідорів#швидкірецепти#ukrainiandishes#cookingvideos #cookingtiktok ♬ Через дві неділі - Гурт "Барви Поділля"

Читачі також назвали цей рецепт простим помідорним салатом, який першим закінчується на столі.

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