Як приготувати смачні закусочні помідори: рецепт від фудблогерки

Такі мариновані помідори ідеально смакуватимуть і вдома, і на природі під запашний шашлик.

Фудблогерка mariiam_foodblog в одному зі своїх відео поділилася з підписниками рецептом смачних закусочних помідорів.

Інгредієнти Помідори великі 3-4 шт. Цибуля 1 шт. Кріп Оливкова олія 3-4 ст.л Лимонний сік 1 ст.л Прованські трави 0,5 ч.л Базилік 0,5 ч.л Часник 3-4 зубчики Сіль

Приготування:

Нарізати помідори та цибулю кільцями;

Мілко нашинкувати кріп;

Викладати шарами: помідор, цибуля та зелень;

Для заправки змішати оливкову олію, лимонний сік, прованські трави, базилік, часник (вичавлений) та сіль до смаку;

Полити заправкою помідори та гарно все перемішати.

Поради:

Залиште помідори трохи настоятися та промаринуватися — потім можна їсти.

Читачі також назвали цей рецепт простим помідорним салатом, який першим закінчується на столі.

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