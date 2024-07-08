Як приготувати лавандовий сироп на літо: розповідає блогерка

Існує безліч квітів і трав, з яких можна приготувати сироп чи настоянку і отримати неймовірний смак! Смак лаванди у сиропах просто незабутній, тому варто спробувати її використати.
Блогерка Mrs Clare Hooper а своїй сторінці поділилась улюбленим рецептом лавандової води, що ідеально смакуватиме влітку.
Інгредієнти
- Цукрова пудра
- 2 склянки
- Вода
- 300 мл
- Лаванди (маленькі бруньки)
- 10 свіжих головок
Приготування:
- Розтопіть цукор і воду в каструлі;
- Додайте лаванду і тушкуйте (не кип'ятити) 15 хвилин;
- Настоюйте протягом 2 годин (або менше для більш м’якого смаку);
- Процідіть і додайте трохи фіолетового харчового барвника (за бажанням).
Насолоджуйтесь неперевершеним смаком, який втамує вашу спрагу.
Читайте також: