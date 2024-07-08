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Як приготувати лавандовий сироп на літо: розповідає блогерка

Як приготувати лавандовий сироп на літо: розповідає блогерка

Як приготувати смачний лавандовий сироп / Фото: Credits

Існує безліч квітів і трав, з яких можна приготувати сироп чи настоянку і отримати неймовірний смак! Смак лаванди у сиропах просто незабутній, тому варто спробувати її використати.

Блогерка Mrs Clare Hooper а своїй сторінці поділилась улюбленим рецептом лавандової води, що ідеально смакуватиме влітку.

Інгредієнти

Цукрова пудра 
2 склянки
Вода 
300 мл
Лаванди (маленькі бруньки)
10 свіжих головок

Приготування:

  • Розтопіть цукор і воду в каструлі;
  • Додайте лаванду і тушкуйте (не кип'ятити) 15 хвилин;
  • Настоюйте протягом 2 годин (або менше для більш м’якого смаку);
  • Процідіть і додайте трохи фіолетового харчового барвника (за бажанням).

Насолоджуйтесь неперевершеним смаком, який втамує вашу спрагу.

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