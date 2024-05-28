Як приготувати смачний персиковий пудинг: рецепт від фудблогера

Цей пудинг лише з чотирьох інгредієнтів справжня насолода та надзвичайно легкий у приготуванні.
Фудблогер Mostafa tazi belagag на своїй сторінці в Instagram часто висвітлює дуже прості та смачні відео-рецепти. Одним із останніх, яким він поділився з читачами, став рецепт персикового пудингу.
Інгредієнти
- Консервовані персики
- 500 г
- Яйця
- 4 шт.
- Згущене молоко
- 370 мл
- Печиво
- 160 г
- Карамель
Приготування:
- У блендері змішайте консервовані персики та яйця;
- Додайте згущене молоко та печиво;
- Ще раз перебийте все блендером до однорідної маси;
- На дно форми для випікання залийте карамель і розподіліть рівномірно за формою;
- Зверху, за допомогою лопатки, вилийте тісто;
- Накрийте фольгою і випікайте при 180°C, 50 хвилин.
Поради:
Карамель не обов’язкова, можете випікати пудинг без неї.
Пудинг точно буде вам до смаку, головне, придбати більше консервованих персиків, адже зупинитись просто неможливо.
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