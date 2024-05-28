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Як приготувати смачний персиковий пудинг: рецепт від фудблогера

Як приготувати смачний персиковий пудинг: рецепт від фудблогера

Персиковий пудинг / Фото: Credits

Цей пудинг лише з чотирьох інгредієнтів справжня насолода та надзвичайно легкий у приготуванні.

Фудблогер Mostafa tazi belagag на своїй сторінці в Instagram часто висвітлює дуже прості та смачні відео-рецепти. Одним із останніх, яким він поділився з читачами, став рецепт персикового пудингу.

Інгредієнти

Консервовані персики
500 г
Яйця
4 шт.
Згущене молоко
370 мл
Печиво
160 г
Карамель

Приготування:

  • У блендері змішайте консервовані персики та яйця;
  • Додайте згущене молоко та печиво;
  • Ще раз перебийте все блендером до однорідної маси;
  • На дно форми для випікання залийте карамель і розподіліть рівномірно за формою;
  • Зверху, за допомогою лопатки, вилийте тісто;
  • Накрийте фольгою і випікайте при 180°C, 50 хвилин.

Поради:

Карамель не обов’язкова, можете випікати пудинг без неї.

Пудинг точно буде вам до смаку, головне, придбати більше консервованих персиків, адже зупинитись просто неможливо.

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