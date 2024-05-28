Як приготувати смачний персиковий пудинг: рецепт від фудблогера

Цей пудинг лише з чотирьох інгредієнтів справжня насолода та надзвичайно легкий у приготуванні.

Фудблогер Mostafa tazi belagag на своїй сторінці в Instagram часто висвітлює дуже прості та смачні відео-рецепти. Одним із останніх, яким він поділився з читачами, став рецепт персикового пудингу.

Інгредієнти Консервовані персики 500 г Яйця 4 шт. Згущене молоко 370 мл Печиво 160 г Карамель

Приготування:

У блендері змішайте консервовані персики та яйця;

Додайте згущене молоко та печиво;

Ще раз перебийте все блендером до однорідної маси;

На дно форми для випікання залийте карамель і розподіліть рівномірно за формою;

Зверху, за допомогою лопатки, вилийте тісто;

Накрийте фольгою і випікайте при 180°C, 50 хвилин.

Поради:

Карамель не обов’язкова, можете випікати пудинг без неї.

Пудинг точно буде вам до смаку, головне, придбати більше консервованих персиків, адже зупинитись просто неможливо.

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