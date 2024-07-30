Як приготувати смачний шоколадний мус всього з двох інгредієнтів

Спробуйте приготувати смачний шоколадний мус з мінімумом інгредієнтів. Рецепт зовсім не складний.
На сторінці homechefalison показали як приготувати смачний шоколадний десерт всього лише з двох інгредієнтів.
Інгредієнти
- Шоколад
- 150 г
- Окріп
- 200 мл
Приготування:
- Подрібніть шоколад і залийте його окропом;
- Ретельно все перемішайте до однорідності та переблендеріть;
- Розлийте у форми та поставте у холодильник мінімум на 2 години.
Поради:
- Авторка каже, що краще використовувати чорний шоколад;
- Замість води можна використати молоко або вершки.
Такий мус ідеально смакувати тим, хто рахує калорії або хоче схуднути.
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