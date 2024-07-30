Як приготувати смачний шоколадний мус всього з двох інгредієнтів

Спробуйте приготувати смачний шоколадний мус з мінімумом інгредієнтів. Рецепт зовсім не складний.

На сторінці homechefalison показали як приготувати смачний шоколадний десерт всього лише з двох інгредієнтів.

Інгредієнти Шоколад 150 г Окріп 200 мл

Приготування:

Подрібніть шоколад і залийте його окропом;

Ретельно все перемішайте до однорідності та переблендеріть;

Розлийте у форми та поставте у холодильник мінімум на 2 години.

Поради:

Авторка каже, що краще використовувати чорний шоколад;

Замість води можна використати молоко або вершки.

Такий мус ідеально смакувати тим, хто рахує калорії або хоче схуднути.

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