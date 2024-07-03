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Як приготувати смачний і поживний сендвіч на сніданок: рецепт з Instagram

Як приготувати смачний і поживний сендвіч на сніданок: рецепт з Instagram

Як приготувати смачний і поживний сендвіч на сніданок / Фото: Credits

Сендвіч – унікальна страва, адже готується він достатньо просто і смак у нього завжди фантастичний. Варіацій його існує мільйон, і ми поділимося однією з них.

На сторінці Yemek Nerede Yiyelim вийшло відео з рецептом простого, але надзвичайно смачного сендвіча, з якого можна почати свій ранок, адже він ідеальний для вашого сніданку.

Інгредієнти

хліб
сир чедер
сосиски
яйце
кетчуп
майонез
огірок маринований

Приготування:

  • Посипте тертий чедер на сковорідку тонким шаром.
  • Коли сир почне плавитися, викладіть посередині сосиски в формі квадрата.
  • Розбийте всередину яйце.
  • Накрийте кришкою і хай смажиться на маленькому вогні.
  • Після того, як яйце приготувалося, згорніть розплавлений сир з усіх чотирьох боків.
  • Підсмажте скибочки хліба.
  • Викладіть яйце на хліб, зверху додайте кетчуп, майонез і солоні огірки.
  • Зверху накрийте ще однією скибочкою хліба.

Хрумкий бутерброд готовий!

Поради:

Замість сосисок можна використати ковбасу.

З таким сендвічем відмовити собі у сніданку майже неможливо.

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