Як приготувати смачний і поживний сендвіч на сніданок: рецепт з Instagram

Сендвіч – унікальна страва, адже готується він достатньо просто і смак у нього завжди фантастичний. Варіацій його існує мільйон, і ми поділимося однією з них.
На сторінці Yemek Nerede Yiyelim вийшло відео з рецептом простого, але надзвичайно смачного сендвіча, з якого можна почати свій ранок, адже він ідеальний для вашого сніданку.
Інгредієнти
- хліб
- сир чедер
- сосиски
- яйце
- кетчуп
- майонез
- огірок маринований
Приготування:
- Посипте тертий чедер на сковорідку тонким шаром.
- Коли сир почне плавитися, викладіть посередині сосиски в формі квадрата.
- Розбийте всередину яйце.
- Накрийте кришкою і хай смажиться на маленькому вогні.
- Після того, як яйце приготувалося, згорніть розплавлений сир з усіх чотирьох боків.
- Підсмажте скибочки хліба.
- Викладіть яйце на хліб, зверху додайте кетчуп, майонез і солоні огірки.
- Зверху накрийте ще однією скибочкою хліба.
Хрумкий бутерброд готовий!
Поради:
Замість сосисок можна використати ковбасу.
З таким сендвічем відмовити собі у сніданку майже неможливо.
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