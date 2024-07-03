Як приготувати смачний і поживний сендвіч на сніданок: рецепт з Instagram

Сендвіч – унікальна страва, адже готується він достатньо просто і смак у нього завжди фантастичний. Варіацій його існує мільйон, і ми поділимося однією з них.

На сторінці Yemek Nerede Yiyelim вийшло відео з рецептом простого, але надзвичайно смачного сендвіча, з якого можна почати свій ранок, адже він ідеальний для вашого сніданку.

Інгредієнти хліб сир чедер сосиски яйце кетчуп майонез огірок маринований

Приготування:

Посипте тертий чедер на сковорідку тонким шаром.

Коли сир почне плавитися, викладіть посередині сосиски в формі квадрата.

Розбийте всередину яйце.

Накрийте кришкою і хай смажиться на маленькому вогні.

Після того, як яйце приготувалося, згорніть розплавлений сир з усіх чотирьох боків.

Підсмажте скибочки хліба.

Викладіть яйце на хліб, зверху додайте кетчуп, майонез і солоні огірки.

Зверху накрийте ще однією скибочкою хліба.

Хрумкий бутерброд готовий!

Поради:

Замість сосисок можна використати ковбасу.

З таким сендвічем відмовити собі у сніданку майже неможливо.

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