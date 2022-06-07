Як приготувати смачну кашу із засохлого житнього хліба: традиційний данський рецепт

Цю дійсно дуже смачну страву можна приготувати з будь-якими доповненнями, які підкреслять або посилять смак.

Як ви зберігаєте хліб? У морозильній камері — чудовий спосіб, але до їхньої появи люди зберігали хліб, висушуючи його. Таким чином можна зберігати його дуже довго — рік чи навіть більше. Щоб хліб добре висох і не вкрився пліснявою, треба нарізати його кубиками і сушити в тканинному мішечку або мисці, накритій кухонним рушником. Тоді будь-коли ви зможете приготувати з житнього хліба традиційну данську кашу на сніданок.

Складники:

житній хліб, нарізаний кубиками — 250 г

вода — 500 мл

цедра та сік ¼ лимона

мед, кленовий або будь-який інший улюблений сироп — 50 мл

кардамон, кориця, ваніль — за смаком

Також ви можете додати до каші вершки, йогурт або молоко, компот, тертий шоколад, горіхи або насіння.

Хліб треба замочити на ніч у 500 мл води. Вранці суміш довести до кипіння, потім за кілька хвилин збити, щоб хліб перетворився на кашу. Збити лимонний сік із цедрою, медом, кленовим або іншим сиропом за смаком, додати спеції.

Подавати кашу треба теплою, із вершками, йогуртом чи молоком.

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