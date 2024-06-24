Як приготувати смачне намащення з кабачків та сиру: рецепт від фудблогерки

Такого намащення ви ще точно не куштували, її оригінальний смак та ідеальна текстура доповнять ваш сніданок і ранкова їжа принесе лише задоволення.

Фудблогерка recepti_dariko опублікувала на своїй сторінці цікавий рецепт сирного намащення на хліб з кабачком.

Інгредієнти Кабачки 600 г Плавлений сирок 2 шт. Часник 2 зубчики Рослинна олія 1-2 ст.л Сіль 0,5 ч.л Перець чорний мелений

Приготування:

Кабачки помити та нарізати кубиками;

Відправити на сковороду, на 10-15 хвилин під кришку, періодично помішуючи;

Вичавити часник, додати сіль, перець;

Перемішати все та тушкувати ще 5 хвилин;

Перекласти кабачки у блендер і додати туди плавлені сирки;

Подрібнити все блендером до однорідної маси;

Пересипати все в баночку й охолодити (можна поставити на ніч в холодильник);

Згодом намащення трохи застигне і набуде ідеальної консистенції.

Поради:

Під час тушкування кабачка води додавати не потрібно, адже вистачить його соку.

Якщо кабачки готові, а соку все ще багато, залиште на кілька хвилин їх на вогні без кришки, щоб випарувати зайву вологу.

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Таке намащення буде чудово смакувати з житнім хлібом чи грінкою. Його можна використовувати як соус до печеної картоплі чи м'яса.

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