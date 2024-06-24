Як приготувати смачне намащення з кабачків та сиру: рецепт від фудблогерки

Такого намащення ви ще точно не куштували, її оригінальний смак та ідеальна текстура доповнять ваш сніданок і ранкова їжа принесе лише задоволення.
Фудблогерка recepti_dariko опублікувала на своїй сторінці цікавий рецепт сирного намащення на хліб з кабачком.
Інгредієнти
- Кабачки
- 600 г
- Плавлений сирок
- 2 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Рослинна олія
- 1-2 ст.л
- Сіль
- 0,5 ч.л
- Перець чорний мелений
Приготування:
- Кабачки помити та нарізати кубиками;
- Відправити на сковороду, на 10-15 хвилин під кришку, періодично помішуючи;
- Вичавити часник, додати сіль, перець;
- Перемішати все та тушкувати ще 5 хвилин;
- Перекласти кабачки у блендер і додати туди плавлені сирки;
- Подрібнити все блендером до однорідної маси;
- Пересипати все в баночку й охолодити (можна поставити на ніч в холодильник);
- Згодом намащення трохи застигне і набуде ідеальної консистенції.
Поради:
- Під час тушкування кабачка води додавати не потрібно, адже вистачить його соку.
- Якщо кабачки готові, а соку все ще багато, залиште на кілька хвилин їх на вогні без кришки, щоб випарувати зайву вологу.
@recepti_dariko КАБАЧКОВА помазка із сиром❤️ ловіть рецепт ЯКЩО Сподобався РЕЦЕПТ, ПОСТАВТЕ БУДЬ ЯКУ РЕАКЦІЮ ❤️ ЩОБ Я РОЗУМІЛА, ЩО ВАМ ПОДОБАЄТЬСЯ ТЕ ЩО Я РОБЛЮ. Кабачки 600г (у мене це 1,5 кабачка) Плавлений сирок 2 шт Часник 2 зубчики Рослинна олія 1-2 ст.л. (Для пропарки на сковороді) сіль приблизно 0,5 ч.л. Молотий чорний перець 1️⃣Кабачки миємо, ріжемо кубиками (приблизно 2х2). Відправляємо на сковороду на розігріту олію на 10-15 хвилин, накриваємо кришкою, періодично помішуємо. Часник видавлюємо, солимо, перчимо, перемішуємо і тушкуємо ще хвилин 5. Води додавати не потрібно, кабачки самі дадуть сік. Якщо кабачки готові, а соку все ще багато, залиште на кілька хвилин їх на вогні без кришки, тільки стежте, щоб вони не смажилися! 2️⃣Перекладаємо кабачки у блендер. Плавлені сирки ріжемо кубиками і закладаємо до ще теплих кабачків. Подрібнюємо разом блендером до однорідності. 3️⃣Переливаємо в тару і охолоджуємо повністю (я відправляю на ніч в холодильник). Смачно і теплим, але після остигання помазка трохи застигає і набуває чудової структури. ⚠️Дуже цікавий, простий та незвичайний рецепт одночасно. Смачно намазувати на житній хліб чи грінку. Також смакує як соус дип до печеної картоплі або м'яса. ☝️Не забудь підписатися та поставити ❤️ щоб бачити мої рецепти і далі! Це БЕЗКОШТОВНО Смачного))) #кабачки #кабачковапомазка #рецептиукраїнською #рецепти #рецепткабачків #рецептпомазки #готуємовдома #їжанакожендень #готую #закускидаріко #швидкоісмачно #їжа #смачно #рецептидаріко #літністрави #смакота ♬ оригінальний звук - recepti_dariko
Таке намащення буде чудово смакувати з житнім хлібом чи грінкою. Його можна використовувати як соус до печеної картоплі чи м'яса.
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